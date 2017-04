¿A qué le temen? Usuarios culpan al régimen de fallas con el Internet

(19 de abril de 2017. El Venezolano).- En Venezuela toma suma, pero no para mejor sino para peor, pues este miércoles, usuarios de la red social Twitter, informaron que el Internet no les funciona correctamente, y le atribuyen tal anomalía, al régimen venezolano, a su juicio, quieren “que el mundo no sepa”, lo que está ocurriendo en el país, a propósito de la marcha convocada por la oposición.

Usuarios escribieron que cuál es el temor del Gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro, de “poner el Internet más lento que siempre”. A continuación alguna de las críticas:

El internet está mal mal, super lento. Justo hoy que había marcha opositora… Casualidad? No creo — Victor González (@vitroxxg) 19 de abril de 2017

Hasta el internet esta lento, para que el mundo no sepa que esta ocurriendo. — Henry Quero (@henryquerooff) 19 de abril de 2017

¿Por que el Internet en Venezuela esta taaaaaan lento? @salaprensaCantv Todo lo relacionado con Cantv. — JOÉOSORIO21???? (@williamsosorio1) 19 de abril de 2017

Nunca había tenido el internet tan lento. Seguramente es por ser #19Abr

Qué ladilla. — Norys (@Drazela) 19 de abril de 2017

Internet tan lento q cuando logre abrir un video, seguramente será mi nieto quien lo vea como referencia de la lucha x la democracia. — marisela brito (@mariselabm) 19 de abril de 2017