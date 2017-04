Uruguay exige al régimen venezolano que se disculpe públicamente

(07 de abril de 2017. El Venezolano).- Venezuela y las críticas del presidente Nicolás Maduro a la Cancillería uruguaya sirvieron para unir a casi todo el sistema político, y lanzar a los ministros del gobierno a criticar con dureza al régimen chavista, pues a su juicio las acusaciones del mandatario venezolano fueron casi un insulto.

Pues Maduro, no acepta la crisis que atraviesa el país, sino que el atribuye todas sus malas gestiones a guerras ejercidas en contra de la “revolución” por parte de otros países, entre ellos incluyó a EEUU y Uruguay, el cual según estaban coordinando para derrocar al gobierno venezolano.

Danilo Astori, Rodolfo Nin Novoa, Raúl Sendic, y Carolina Cosse, cuatro de las principales figuras del gobierno de Vázquez, decidieron salir a la opinión pública y marcar con firmeza que hasta que el gobierno venezolano no se disculpe públicamente, las relaciones bilaterales entre los países continuarán dañadas.

Lea también: Presidente de Uruguay rechaza de manera “tajante” acusaciones de Maduro

Para el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, “a Maduro se le fue la moto”, por lo que agregó, que necesitan que el mandatario venezolano “se eche para atrás y se retracte en lo que dijo”.

“El gobierno uruguayo no tenía alternativa después de una acusación tan gruesa. O pedíamos las pruebas y si las muestra tenemos que echar al canciller, y si no tiene las pruebas y no las muestra tiene que retractarse. Tiene que decir: me equivoqué”, declaró el vicepresidente y reseñó El Nacional.