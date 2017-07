¡Una víctima más! Muere adolescente en Carabobo mientras protestaba

(10 de julio de 2017. El Venezolano).- Carabobeño se sumaron #PlantónNacional de 10 horas convocado por la oposición venezolana, en el marco de la agenda de lucha que desarrollan en el país dese hace 100 días, contra las políticas de Nicolás Maduro.

Sin embargo, son fuertemente atacados por los cuerpos de seguridad en el sector Tazajal de Naguanagua. Además lanzan bombas lacrimógenas desde el distribuidor de Mañongo.

Más temprano fueron reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el distribuidor El Trigal en el municipio Valencia, el reportero gráfico, Andrews Abreu, reportó que hay varios heridos y detenidos.

Señaló que tras fuerte represión fue incendiada una moto particular por la policía y que llegó la Cruz Roja, Primeros Auxilios de la Universidad de Carabobo (UC) y Cascos azules para atender a heridos.

Mientras que en varios puntos del trancazo en Naguangua y Valencia realizan sancochos. El plantón se cumple en varias zonas de la entidad como: la avenida Feo La Cruz, avenida Universidad altura El Vivero, La Campiña entre otros.

En el municipio Valencia, trancado el distribuidor El Trigal, avenida Bolívar. Cerrada Av 138 y Av Mañongo de El Trigal.

En San Diego se cumplen el plantón en Tulipán y en diversas zonas del municipio.

El diputado Marco Bozo Tamayo, lamentó informar la muerte de un adolescente durante las protestas

