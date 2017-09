Trump y Peña Nieto hablaron por devastador terremoto en México

(20 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- Diversos son los países que se han solidarizado con México ante el devastador terremoto que ha dejado más de 200 muertos e infinidad de daños materiales, Estados Unidos no se quedó atrás en su respaldo a este país.

El presidente Donald Trump y Enrique Peña Nieto sostuvieron una larga conversación, al menos así lo informó la Casa Blanca. La portavoz Sarah Sanders no dio más detalles, pero dijo que dentro de poco se daría más información.

El periodista Alberto Rodríguez dijo en sus redes sociales que el mandatario estadounidense expresó condolencias por las muertes que se han registrado hasta ahora.

Dos horas después de ocurrido el sismo del pasado 19 de septiembre, el mandatario estadounidense escribió un tuit en el que pidió a Dios bendecir “a la gente de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos ahí para ustedes”.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017