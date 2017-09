Trump suspende la entrada de funcionarios del régimen madurista y sus familiares a EEUU

(24 de septiembre de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó su veto migratorio tal y como lo había anunciado la Casa Blanca.

Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos el domingo en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, así lo reseñó AFP.

Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.

De acuerdo al documento, se suspenden las visas B1 Y B2, turista y negocio respectivamente, para los funcionarios y sus familiares.

Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017