Trump pidió investigar supuesto “pago” por protestas sobre sus impuestos

(16 de abril de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que alguien “pagó” por las más de cien protestas celebradas este sábado en el país para exigir que publique su declaración de impuestos como hicieron otros mandatarios estadounidenses.

“Alguien debería investigar quién pagó las pequeñas manifestaciones organizadas de ayer. ¡Las elecciones terminaron!”, escribió a través de su cuenta en Twitter, e lo que sería la primera reacción del mandatario norteamericano sobre las manifestaciones realizadas por varias ciudades del país.

El movimiento “Marcha de los impuestos” convocó esas manifestaciones coincidiendo con el día en que tradicionalmente termina el plazo de la declaración fiscal en EEUU, aunque este año se movió al martes 18 al caer en sábado y por un festivo local que Washington celebra el lunes.

Lea también: Donald Trump asistió a iglesia episcopal en Palm Beach

La más multitudinaria fue la de Washington, que discurrió entre el Capitolio, sede del Congreso, y el monumento a Lincoln, pero también se vieron centenares de personas en las protestas de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Seattle y Austin.

Reseña Voa Noticias, que el movimiento “Marcha de los impuestos” pide “transparencia” y denuncia que, “a pesar de la intensa presión pública”, Trump todavía no ha publicado sus declaraciones de impuestos “rompiendo con 40 años de precedentes”, en los que todos los candidatos a la Casa Blanca lo hicieron.

Someone should look into who paid for the small organized rallies yesterday. The election is over!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de abril de 2017