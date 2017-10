Trump parte hacia Las Vegas para reunirse con las víctimas del tiroteo

(04 de octubre de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió hacia Las Vegas para reunirse con socorristas y víctimas de la masacre en un concierto en la ciudad.

Señaló que las autoridades están “conociendo más” sobre el autor de la masacre, que dejó 59 muertos y más de 500 heridos. Además, esos detalles serán dados a conocer “en el momento apropiado”, reseñó El Clarin.

Previamente, expresó su “pésame y condolencias a las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas. ¡Que dios te bendiga!”.

Trump se reunirá este miércoles con los familiares de las víctimas y los policías que respondieron al tiroteo ocurrido la noche del pasado domingo.

Lea también: Aumenta cifra de muertos por tiroteo en Las Vegas

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017