Trump está tomando acciones “decisivas” para defender a los pueblos de Cuba y Venezuela

(06 de Octubre de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump insiste en su preocupación por Venezuela y este viernes aseguró desde un evento en celebración al mes de la Herencia Hispana que en su administración están tomando acciones “decisivas” para defender a los pueblos de Cuba y Venezuela.

Señaló que los venezolanos están sufriendo bajo el régimen de Nicolás Maduro por lo que exige la restitución de la democracia y la libertad de los ciudadanos, así lo reseñó NTN24. No dudó en dejar claro que no levantará las sanciones al régimen cubano hasta que no haya “libertad” en la isla.

Describió a la comunidad hispana en Estados Unidos como un pueblo que ha hecho grandes contribuciones en el arte, la literatura, la ciencia y la religión al país. “Nuestra comunidad hispana representa nuestros valores estadounidenses”, resaltó.

Lea también: Trump eleva a Venezuela a la categoría de “Estado canalla”: casi a la altura de Corea del Norte

El mandatario destacó que 60 hispano-estadounidenses han recibido la medalla de honor por sus servicios al Ejército.

Resaltó que “el comunismo es pasado” y “la libertad es el futuro”. En otras informaciones, afirmó que ama a Puerto Rico por lo que aclaró que 15 mil oficiales federales se encuentran en la isla apoyando en las labores de asistencia por los embates del huracán María.

Explicó que se encuentran trabajando “muy de cerca con el Gobernador para ayudar a Puerto Rico, “estamos con ellos y con todos los que han sufrido los desastres de los huracanes”.

Por otra parte, Trump dijo que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo llamó para agradecerle por su ayuda tras el terremoto. “También tenemos en el corazón y en nuestras oraciones a todos los afectados por el terremoto en México”.