Trump defiende a su hijo pero arremete una vez más contra la prensa

(12 de julio de 2017. El Venezolano).- Luego de que el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump mostrara correos dejando en evidencia su reunión con una abogada rusa para obtener información comprometedora sobre la excandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, el mandatario defendió la inocencia de su hijo en la interminable controversia y volvió a arremeter con furia contra la prensa, a la que acusa de divulgar noticias falsas.

“Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche”, escribió el presidente en Twitter, en referencia a la entrevista que su hijo, Donald Trump Jr., ofreció la noche del martes a la cadena conservadora Fox News.

“Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor caza de brujas de la historia política. Triste!”.

En su entrevista con la cadena Fox News (a la que el presidente considera la única que transmite informaciones verdaderas), Trump Jr dijo que su reunión con una mujer, identificada en los correos electrónicos como “una abogada del gobierno ruso”, terminó sin nada digno de mención.

Así, no había informado a su padre sobre esa conversación porque no se dijo nada que comprometiera a Clinton. “Fue una pérdida de tiempo”, aseguró el hijo de Trump, quien añadió que la reunión apenas duró unos 20 minutos, así lo explica AFP.

En cambio, el presidente fustigó este miércoles a los medios de comunicación, utilizando su herramienta favorita, la red social Twitter. “Recuerden, cuando oigan las palabras ‘dijeron fuentes’ desde los Fake Media (falsos medios de comunicación), a menudo esas fuentes son fabricadas o no existen”, escribió el mandatario.

No quedó claro a qué informaciones se refería específicamente el presidente, ya que la reunión de Trump Jr. con la abogada rusa fue confirmada por los propios correos del hijo del presidente.

