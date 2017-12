Trump criticó y exigió disculpas a periodista del Washington Post

(10 de diciembre de 2017. El Venezolano).- Donald Trump el presidente de Estados unidos criticó a un periodista del Washington Post tras participar en la inauguración del Museo de los Derechos Civiles de Misisipi.

El periodista Dave Weigel, publicó en Twitter una foto del coliseo en Pensacola, donde Trump ofreció una asamblea, para demostrar que algunos asientos se encontraban vacíos y exponer al controversial Presidente de EEUU, quien dijo que el recinto estaba “lleno hasta el techo”.

Por su parte Donald Trump posteó en su cuenta de twitter fotos “Reales” del lugar con el siguiente mensaje “Dave Weigel sacó una foto falsa de un estadio vacío horas antes de yo llegar al lugar, con miles de personas afuera, en camino a entrar. Muestro fotos reales ahora mientras hablo. Casa llena, muchas personas sin poder entrar. Exijo disculpas y retractaciones”.

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de diciembre de 2017