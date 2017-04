¡Típico! La prensa no escapó de las arremetidas del régimen

Fotógrafo de la agencia EFE @mgutierrezphoto es afectado por un disparo de lacrimógena a quemarropa por parte d e la GNB. Miguel hacía una foto del diputado Freddy Guevara mientras forcejeaba con los militares para evitar que un manifestante fuera detenido. #Caracas #6A

A post shared by Andreina Flores (@andreinaperiodista) on Apr 6, 2017 at 1:00pm PDT