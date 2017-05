Servando Primera y su preciso mensaje a Nicolás Maduro

(04 de mayo de 2017. El Venezolano).- El cantante venezolano, Servando Primera, dedicó un mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que le hace un llamado, para que chavistas y opositores puedan convivir, esto ante los hechos de violencia suscitado en las últimas protestas.

“Presidente @NicolasMaduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra”, escribió a través de su cuenta en Twitter.

El intérprete rechazó los hechos de violencia realizados por efectivos de seguridad del Estado en contra de manifestantes.

“Mi abuelo materno era Adeco recio, Mi Padre fue Comunista radical, se amaron y me enseñaron amar, disculpen si no tengo odio que devolver”, expresó.

En el mes de abril, el cantante compartió en redes que creció en una familia con posturas políticas diferentes e indicó que eso no fue motivo de división, por el contrario, afirmó que de este modo aprendió a amar.

