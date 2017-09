Según Datanálisis: participación en elecciones regionales rondará el 60%

(18 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- El próximo 15 de octubre se realizarán las elecciones regionales, en las que Datanálisis prevé una participación del 60% de los electores inscritos, lo que podría traducirse en 10.856.439 votantes.

Esta cifra es superior a los datos históricamente registrados en unos comicios regionales, ya que la tradición electoral del país es presidencialista.

La cifra récord en todas las elecciones es la obtenida en 2008, cuando 65% de los electores asistieron a las urnas en todo el país.

Según el director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, “hay un gran hastío o agotamiento en la relación de la población con el Gobierno nacional y quisieran ver cambios de gobierno por parte de los que no se identifican con él. De parte del chavismo piensan que si no votan pueden ser removidos de sus puestos y se han visto activados a ir a votar”.

El investigador electoral y profesor de La Universidad del Zulia (LUZ), José Villa apuntó que sus estudios indican un 50% de participación, debido a la desmotivación que existe en ambos bandos políticos.

“El chavista no ve en su candidato ninguna solución a sus problemas y prefieren no ir a votar que hacerlo por el contrario; y hay un sector de la oposición que se ve presionado por las elecciones, dicen que no se debió ir a ese proceso”, señaló Villa.