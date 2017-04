(24 de abril de 2017. El Venezolano).- La pregunta desde el inicio está mal formulada. Un gobierno que mantiene tanto poder, aunque legítimamente no lo represente, no negocia nada. Con Nicolás pasa un poco lo del chófer “borracho”. Se terminó la fiesta y no puede manejar pero no quiere entregar la llave. ¿Quién se la quita a un hombre de casi 2 metros y de más de 150 kilos de peso? Solo su esposa. ¿Y si ella tampoco ésta en buenas condiciones? El problema no es de uno, sino de dos. Si algo pasa, los afectará a los dos.

Algunos analistas y portales, que tienen tiempo encerrados en Caracas y no salen de La Castellana, hablan de algunos elementos. Veamos.

CRISIS ECONÓMICA. Cuba la tiene desde que los “soviéticos” se fueron y en muchos países africanos por ejemplo, la han vivido y han mantenido el poder. La Presidenta de Brasil sale más por un tema social y moral que por un problema económico. La de Argentina, a pesar de la crisis económica salió con votos. Colombia atravesó miles de crisis económicas y ninguno “negocio salida”.

SOBRE LOS PRESUNTOS NEGOCIADORES

¿ESCARRA y JVR mediadores para negociar una salida? Ninguno de los dos tiene la fuerza suficiente para que el chavismo madurista, se sienta representado en ellos. Incluso, su acceso en la oposición ya no es el mismo cuando los hechos del 2002. En los años de Gobierno de Maduro, solo aparecen como las reinas de belleza para desfilar. A maduro les interesa mostrarlos, nada más.

¿Cuál inmunidad pueden “negociar”? Quizá Maduro y su esposa pero ampliar eso ¿A cuántos? Diosdado, Tareck ElAissami, Jaua, Rodríguez…son como muchos. ¿Quiénes están dispuestos a sacrificarse? Y el Contralor, el defensor, el TSJ, la Fiscal, jueces…el número de responsables es demasiado. El vicepresidente es acusado de tener vinculaciones con el TERRORISMO. ¿Ustedes creen que al poner un pie fuera del país, lo perdonaran? Es infantil pensar lo contrario. Los únicos que hasta el presente se han salvado son dos generales: “El Pollo” y el Gobernador de Trujillo.

Y el General PADRINO ¿Qué papel jugaría en esa presunta “negociación” de la salida de MADURO?

No creo que este gobierno este manejado por militares. Ellos evidentemente, se han beneficiado de estos 19 años de poder y yo pregunto ¿Los que tienen las armas, van a renunciar a ese status? ¿Qué garantía les ofrecen? ¿Cómo priorizar los beneficiarios, sobre todo después de tantas situaciones donde aparecen señalados?

EL CAMINO ELECTORAL

Ciertamente es el último recurso. No hay que ser ningún “pitoniso” para saber, que en cualquier elección el chavismo pierde. Hasta en las zonas tradicionalmente chavistas, como el oeste de Caracas, el resultado sería catastrófico.

¿Cuál es entonces el PODER QUE MANTIENE A MADURO?

El control del aparato militar y el establecimiento de un “paramilitarismo” armado hasta los dientes y presuntamente controlado, llámense colectivos, círculos, o como usted quiera, que en su zona ejercen un fuerte poder de infundir MIEDO. Parte de la crisis de orden público actual, es que las comunidades también se organizaron y los están enfrentando. El papel del gobierno de los Estados Unidos, no es ni la cuarta parte de lo beligerante que el gobierno le atribuye y Maduro lo sabe. Muchas conversaciones se sostienen entre los “Gringos” y Nicolás. Avanzan y retroceden. Un eventual conflicto mundial, pudiera opacar aún más el protagonismo de Washington. Donald Trump es un “negociador” de la política, que como muchos empresarios se mide en COSTOS-BENEFICIO. Aún maneja nóminas, recursos, etcétera. Se asombrarían con los nombres de la oposición que en el pasado reciente, han negociado con este gobierno: Importación y venta de alimentos, repuestos, contratos en la industria petrolera y pare usted de contar. De paso, no estoy diciendo nada que no haya sucedido en otras épocas y en otros países. La carencia de un PLAN ESTRATÉGICO, bien definido para asumir la conquista del poder y luego las riendas del país. Se habla mucho pero en concreto, solo tienen ideas, que muchas veces cambian de un día a otro, según las circunstancias. No se le habla claro a la nación: Las MISIONES, dada la crisis económica, son INSOSTENIBLES y deben ser INMEDIATAMENTE REDUCIDAS. Muchas industrias y empresas asumidas por el estado, deben ser PRIVATIZADAS, eso es urgente ¿Qué líder opositor habla de esto? Aunque me lo juren en un ALTAR de la virgen, la unidad sigue siendo una ENTELEQUIA. Una aspiración de un pueblo. El poder no tiene amigos y en un panorama claramente “halagador” para la oposición, la oportunidad de ser PRESIDENTE uno de los actores principales ésta a flor de piel, de “toquesito” parafraseando al locuaz Ramos Allup. Vuelvo a insistir en este tema: ¿Los actuales líderes (incluidos los de su partido) han luchado realmente para LIBERAR a LEOPOLDO LÓPEZ? Puedo ampliar el panorama de esta duda: Su salida, haría volver a la oscuridad a varios y a “varias” que quieren ser la primera mujer Presidenta. ME ASOMBRO QUE ESTANDO LEOPOLDO PRESO, su esposa LILIAN Planteará elecciones presidenciales. Rosales entendió esto y él mismo se “libero”, utilizando a prelados internacionales y un lobby de la internacional socialista.

A pesar de su mejoría, la mayoría es OPOSITORA pero no se ve representada en la MUD y sus partidos. La gente los observa con “un ojo abierto y otro cerrado”. Esto le pone un freno a la capacidad operativa y sus líderes caminan bajo mucha presión, entre los radicales que piden “que Maduro se vaya” y después haya elecciones, y los que no quieren volverse a equivocar y no están dispuestos, como lo hicieron con CHAVEZ, CAP y CALDERA, a entregar un “cheque en blanco”, para que vengan otros a hacer lo mismo. En 1998 cualquier cosa era mejor que los adecos y los copeyanos. Hoy cualquier cosa es mejor que Maduro. ¿Se repetirá la historia? Quizá el problema somos nosotros como pueblo, que seguimos votando por emoción y no por razón.

LA VERDAD VERDADERA

Lo que quita y pone a un Presidente, son los intereses. ¿Los representa o no Maduro? ¿Afecta la estabilidad del factor que lo mantiene? ¿Los aliados internacionales que buscan? ¿Quiénes están detrás? ¿Ha cambiado esa visión, muchos más allá del descrédito mediático, que también tiene sus intereses?

¿HAY O NO SALIDAS?

No nos caigamos a “coba”. Todos estamos hasta la “coronilla” de este gobierno y acogemos plácidamente escenarios, más producto de la imaginación que de la lógica. Unos personajes conocidos como los “bolichicos”, mantienen operativa una parte de la oposición. Maltratados por Maduro, quieren cobrar venganza y hasta en eso pudieran tener razón. Ellos también deciden parte de este juego. Las manifestaciones y expresiones populares han cumplido su objetivo pero debe tenerse cuidado. No hay control muchas veces de lo que ocurre y el resultado de la VIOLENCIA, puede ser un cuchillo de doble filo. Un segundo aire de MADURO, luce 90% improbable pero ese 10% de diferencia me aterra.

Resalto en consecuencia: ABSOLUTAMENTE FALSO que se esté negociando la SALIDA DE MADURO. Esa no existe. ¿SE HA PLANTEADO? Sí. Quienes lo han hecho, han recibido “plomo político parejo”. Inmisericorde. Entre otras cosas no se le ha dado seriedad, porque aunque en un sector de algunas ciudades hay una fuerte batalla, realmente no llega a nivel de CAOS en lo que se refiere al orden público. En este país, la gente sigue “cenando, bebiendo, parrandeando hasta altas horas de la noche”, con la participación de chavistas y de otros declarados opositores. Usted va al cine, al club y habla y vive su vida dentro de una “normalidad” aparente o una “anormalidad”, a la que estamos acostumbrados. ACLARO: Si hay una CRISIS PROFUNDA, INSTITUCIONAL pero hasta ahí. Subrayo el hecho de que el gobierno, el chavismo y sus aliados, perdieron toda posibilidad de volver a ser mayoría, ni siquiera dentro de sus propios electores. De allí, el retraso electoral. Estúpido además porque a menos que el PRESIDENTE cambie de RUMBO ECONÓMICO y abandone ese “absurdo camino estatista”, no tendrá un mejor resultado. Pudo también el chavismo, obligarlo a renunciar para colocar a otro chavista el año pasado. No lo hicieron y pudieron haber ganado unos años de vida. Ya es demasiado tarde.

SALIDA MILITAR: No tengo información precisa. Podría especular asegurando conspiraciones en los cuadros superiores y subalternos, no los Generales, que están en el PODER. En base a los hechos, de las últimas detenciones y la propia declaración del Presidente, podemos afirmar que hay descontentos. ¿Qué tanto? Solo lo sabremos si llegará a suceder. Si alguien maneja información de los cuarteles, son los dueños de los GRANDES MEDIOS y ¿Cuál de ellos ha cambiado su “sumisión”, su “silencio”?

LAS CLAVES HACIA UNA SOLUCIÓN

Existe un planteamiento realizado. Hacer elecciones regionales. Restitución de los poderes de la Asamblea, liberación de PRESOS POLÍTICOS y permitir la ayuda humanitaria. Esto lo aprueban todos los factores políticos. De hecho hoy Julio Borges hablo hoy de “las elecciones que por ley y por constitución corresponden…”. Estas elecciones tendrían la observación internacional de la OEA, así que no hay problema con el actual CNE, que en las elecciones del 2015 y en otras ha respetado resultados. DATO: Acaba de hacer acto de presencia en el país, el Ex Presidente dominicano, Leonel Fernández. Al buen entendedor…

¿Y EL TEMA PRESIDENCIAL?

La MUD no ofrece abandonar ese tema, ni la presión para lograrlo. Además le agrega el tema de las INHABILITACIONES. Es decir, restituir a los inhabilitados recientes como HENRIQUE CAPRILES, aprovechando de paso incluir a otros que tienen derecho a ese beneficio, como ROSALES por ejemplo, quien de esa manera vuelve a destruir las tesis que desde PJ Zulia lanzan en su contra.

Lo más difícil no es convencer al gobierno, créanme eso. El problema es hacer entender lo que es el REALISMO POLÍTICO, a tantos “locos” que hay del lado de la oposición. El chavismo, no tiene opción.

FALSO QUE MADURO HAYA PLANTEADO CONSTITUYENTE

Los medios del gobierno chavista, manipularon una declaración del presidente, dejando entrever una actitud complaciente del primer mandatario hacia ese tema. Nada que ver. Él se refería al pasado. Específicamente a 1996. Lo que si me extraño, es la respuesta de Julio Borges sobre el tema. Señaló que “no es reformar la Constitución, es que se cumpla la misma”. Descarto ese mecanismo y lo califico de trampa y afirmó que debemos ir a un proceso electoral libre. En principio me pareció una contradicción. Borges, supo eludir el tema y en un pase de verónica digno de Manolete, dijo “Nosotros ponemos los cargos a la orden” y no descartó elección nacional.

COMO HAN CAMBIADO LAS COSAS: DE ROJO A BLANCO…

Ante la nueva posición de la Fiscal Luisa Ortega, la postura es que los “opositores” pueden marchar, que nadie será detenido. La comisionada para garantizar tal “derecho” es su JEFA DE DESPACHO, la Doctora Gioconda González. Los chavistas le exigen que se pronuncie ante los actos de los que ellos califican como “terrorismo” y que no permita la impunidad. Otros incluso, la califican ahora como “contrarrevolucionaria” y que en la Fiscalía General de la República, funciona un BUNKER de la oposición.

No obstante esta postura, su JEFA DE DESPACHO al igual que ella, tienen mucho que explicar. ¿Es esta funcionaria la cómoda manera que tiene de ocultarse? Yo no me como el cuento de esos cambios tan bruscos, tan repentinos. O sea, hago diez mil fechorías y luego por una simple declaración, ¿ME LIBERO…? No entiendo.

Por: Ángel Monagas / @angelmonagas