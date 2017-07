Rocío San Miguel: estamos migrando a una estructura de carácter militar muy poderosa

(10 de julio de 2017. El Venezolano).- La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, realizó un análisis sobre la situación de Venezuela y la FANB.

Aseguró durante una entrevista especial realizada por Prodavinci que “Cuba dirige hoy los destinos del país. La sala situacional donde se toman las decisiones estratégicas más importantes , de carácter político y militar, pero también económico y social, está en La Habana. Venezuela es una especie de pecera, un caso de estudio, de permanente seguimiento por la estructura cubana, para mantener a Venezuela como su fuente económica de supervivencia. Todo lo que estamos presenciando en este momento, entre otras cosas, el uso desproporcionado de la fuerza, la partidización acelerada de la Fuerza Armada Nacional, así como esta propuesta de Asamblea Constituyente, abyecta completamente, espuria completamente, es un modelo cubano”.

En relación a si estamos igual que Cuba explicó que “en términos de control de un pueblo, somos la misma cosa. Vamos incluso en la ruta de perfeccionar el concepto del gobierno perpetuo que se ha establecido en Cuba, es decir, ese concepto (el gobierno perpetuo), es la máxima aspiración de la revolución bolivariana y se llega hasta allí a través de las ficciones jurídicas, la construcción del enemigo interno, el ideal continental de luchas populares, y de cuanta cosa pueda servir para la consecución de ese objetivo. En eso nos estamos insertando ya, claramente, en el modelo cubano”.

Sobre cuál es el mayor incentivo de la FANB para apoyar la Constituyente, señaló el alto mando militar tiene dos opciones, “oponerse o acompañar la constituyente. Intuyo que el mayor incentivo es de vigilancia. Quieren tutelar lo que allí ocurra para no perder los privilegios de la estructura de poder de la cual forman parte. No olvidemos que la mayor fuente de riqueza minera del país está bajo el control de la Fuerza Armada Nacional a través de Camimpeg. Durante 50 años, la FAN va a explotar todos los recursos mineros del país. Eso puede representar, económicamente, mayores dividendos que la explotación petrolera, hoy en merma en Venezuela, por falta de inversiones. No podemos olvidar, por ejemplo, que en la estructura de Camimpeg está Vladimir Padrino López (Eje) como presidente y como vicepresidente Antonio Benavides Torres (GNB). Ese es el mayor incentivo, para no perder sus privilegios, pero también para no quedar fuera del poder”.

Indicó que duda que general Padrino López, Ministro de la Defensa, se ponga de lado de la Constitución, como lo ha pedido la dirigencia opositora en reiteradas ocasiones, “eso no va a ocurrir, ni ahora ni después de la Constituyente”.

“Cuando vemos el relacionamiento político de las Fuerzas Armadas desde 1958 hasta la fecha, en hitos, en momentos históricos, 1958, el 23 de Enero; 1989, el Caracazo, donde la Fuerza Armada tuvo una actuación y pudo haber abandonado al expresidente Pérez; 1992, las dos intentonas de golpe de Estado; y 2002, intentona de golpe de Estado (abandono del poder para algunos), hay lecciones aprendidas. La primera de ellas es que las Fuerzas Armadas se mueven cuando hay una alternativa real de poder. Las dos únicas alternativas de poder que se han construido para la oposición, en el marco de la revolución bolivariana, surgieron en 2002, en ese fracaso de gobierno espurio que intentó Carmona, liderado por un grupo de militares que desconociendo la realidad militar cometieron muchos errores, y por lo cual perdieron esa alternativa de poder y la otra gran alternativa, en mi opinión, existió en la elección entre Capriles y Maduro. Si allí se le hubiese pedido al pueblo de Venezuela que defendiera el voto, la historia del país habría cambiado para siempre”, aseveró.

A su juicio actualmente no cree que exista una alternativa de poder clara que sea visualizada por la Fuerza Armada.

San Miguel destacó que el régimen hará todo lo que sea necesario para que el concepto del gobierno perpetuo sea creado. “En esta dinámica ya estamos en marcha desde 2005, con métodos más sutiles entonces y hoy con métodos más abiertos y francamente, incluso, dictatoriales. Es decir, si es necesario crear una corporación de desarrollo regional para pasarle por encima a una gobernación, la creo. Si es necesario crear una Defensoría del Pueblo nueva, porque el defensor se me voltea, la creo. Es una película a la que hemos asistido los venezolanos en estos 12 años”.

Aseguró que ve a Nicolás Maduro como un individuo de transición. “Vamos a asistir, con esto de la Asamblea Constituyente, a nuevas redefiniciones políticas dentro del chavismo. Creo que estamos migrando a una estructura de carácter militar muy poderosa, en la que quedan personajes claves como posibles sustitutos de Maduro a la vuelta de la esquina. Uno de ellos, incluso, Vladimir Padrino López, que es el individuo que mayor influencia tiene dentro de la Fuerza Armada en este momento”.

Consideró que para combatir esto, se tiene que generar un nuevo liderazgo en la oposición, “con capacidad de desmontar el proyecto de gobierno perpetuo. Ese nuevo liderazgo no debe articular su accionar basado en el todo o nada, como ha ocurrido en los tres momentos cúspides en los que se ha actuado en esta dirección, en 2002, en 2014 y en 2017. Mientras se ponga sobre la mesa el todo o nada por parte de la oposición, vamos a ser aplastados por las armas”.