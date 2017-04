Régimen venezolano podría anunciar convocatoria de elecciones regionales antes del 19- A

(14 de abril de 2017. El Venezolano).- El coordinador Político de Voluntad Popular (VP) y exiliado político, Carlos Vecchio, señaló este viernes que el régimen venezolano podría anunciar convocatoria de elecciones antes de la gran marcha de este próximo 19 de abril.

A través de su cuenta en Twitter, indicó “Nos dicen que Tibisay Lucena podría anunciar convocatoria a elecciones regionales la semana entrante para apagar protestas y marcha del 19 de abril”.

Destacó que los comicios regionales son importantes y necesarias “pero no son suficientes para restablecer orden constitucional. El problema principal de Venezuela no está en las regiones sino en Miraflores. Si no salimos d la dictadura no hay manera de solventar crisis”.

Vecchio aseguró que “para restablecer orden constitucional se requiere: elecciones generales, libertad presos políticos y respeto pleno Asamblea Nacional (AN) lo que implica cambio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

