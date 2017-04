Régimen venezolano amenaza con retirarse de la OEA por “sesión extraordinaria”

(25 de abril de 2017. El Venezolano).- Para este miércoles, países de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá una “sesión extraordinaria” para hablar sobre la situación de Venezuela, sin embargo, la canciller del país, Delcy Rodríguez, amenazó que de realizarla sin aprobación del Gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro, procederán a retirarse.

“De realizarse alguna reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos que no cuente con el aval del gobierno de Venezuela, he recibido instrucción del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de iniciar el retiro de Venezuela de esta institución”, dijo.

Rodríguez indicó que el primer mandatario no permitirá violaciones a la legalidad e institucionalidad que “sobrepasan cualquier muro de la moral”.