Régimen continúa reprimiendo brutalmente a manifestantes en la capital

(20 de abril de 2017. El Venezolano).- Venezolanos acudieron al llamado de la oposición de manifestar en la capital este 20-A, algunos no pudieron salir desde los 26 puntos establecidos, debido a que el régimen sin mediar palabras los ataco para evitar que la actividad pautada se desarrollara.

Sin embargo, los ciudadanos no se dejaron intimidar y salieron a marchar con su única arma banderas y las ganas de un cambio. En estos momentos son brutalmente reprimidos en la Autopista Francisco Fajardo, Las Mercedes, El Rosal, avenida Francisco Miranda, entre otros. La respuesta del pueblo ha sido resistencia de la mano de los dirigentes de oposición sin miedo.

Reportan que existen varios heridos por perdigones y bombas lacrimógenas donde algunas han caído sobre las cabezas de las personas.

Más temprano en el punto de Santa Mónica un contingente de GNB y PNB “golpeó y dispersó con lacrimógenas a manifestantes que empezaban a concentrarse”.

El parlamentario, Jorge Millan, informó que seis dirigentes de Primero Justicia (PJ) fueron detenidos en El Paraíso cuando se estaban agrupando junto a la ciudadanía.

Por su parte el fundador ONG “Redes Ayuda”, Melanio Escobar, reportó que funcionarios castrenses lanzaron bombas lacrimógenas en una zona residencial, afectando a los vecinos, quienes salieron de sus casas para reclamarle a la GNB por dicha acción.

En la avenida O’higgins se produjo una dura represión, donde personas mayores y niños se vieron afectados.

Mientras que el diputado, José Manuel Olivares, destacó que fue detenido, Mauro Zambrano del Sindicato de la salud. “Continua la Tortura y Represión de Maduro”.

Además señaló que fueron agredidos por la GNB “nos dispararon bombas lacrimógenas al cuerpo, sin importar el daño que puedan causar”.

Otro grupo de ciudadanos pudo marchar desde Santa Fe, Montalbán, Altamira, entre otros. Fueron atacados cuando intentaron pasar por la Francisco Fajardo.

Los ataques de la dictadura no podrán quebrar nuestra voluntad. ¡Queremos LIBERTAD! #ElRosal #20VzlaResisteEnLaCalle pic.twitter.com/hOjy4gOeC5

De aquí no nos mueve nadie. No seguiremos permitiendo que un Gobierno corrupto y asesino siga en el poder. ¡Fuerza! #20VzlaResisteEnLaCalle pic.twitter.com/nDw4g4SUJP

Este pueblo sigue firme, no nos rendiremos, GNB sigue reprimiendo fuertemente en #Caracas #20VzlaResisteEnLaCalle pic.twitter.com/GktuKfLeHW

No hay barreras que puedan contener el alma de un pueblo vibrando con el viento majestuoso de la libertad y la democracia #MaduroDictador pic.twitter.com/VMoNk9ALj1

#20 12:47pm Represión muy dura en la O´Higgins. #MaduroDICTADOR , no alcanzarán los gases para reprimir a todo un pueblo que quiere cambio pic.twitter.com/4FWaXqvAzK

En vivo desde la Av Ohiggins 11:53 am represión de la GNB pic.twitter.com/LkyiJbaCok

Nuevamente la GNB ataca zona residencial, disculpen mi emotividad pero ver a mi gente tan afectada me comió pic.twitter.com/JDb7ZBYYAX

Otra de las bombas utilizadas contra residencias en la Av. Ohiggins. 11:14 am pic.twitter.com/g0i2zy6SWM

No me da la gana de irme, yo vivo acá, vete tú. 11:20 am #20A Av. ohiggins pic.twitter.com/c7IK0IBi7B

— Melanio Escobar (@MelanioBar) 20 de abril de 2017