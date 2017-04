¡Rechazan versión del Cicpc! Padres de joven asesinada en Táchira responsabilizan a colectivos

(22 de abril de 2017. El Venezolano).- Paola Andreina Ramírez Gómez, manifestante asesinada durante las protestas del pasado 19 de abril, tuvo la oportunidad de comunicarse con su padre minutos antes de ser atacada presuntamente por colectivos armados que irrumpieron con violencia en la convocatoria opositora.

“Papá, papá!, ¿qué hago? los colectivos nos están disparando”, recuerda Joaquín Ramírez, padre de la víctima, como la última conversación que tuvo con la joven de 23 años, quien se encontraba en la plaza San Carlos de San Cristóbal.

“Le dije a Joaquín que le dijera a la niña que corriera y se escondiera en algún lugar. A ella se le cayó la llamada. Al ratico nos llamaron para decirnos que la habían matado”, relató Darcy Gómez, madre de la víctima.

“Le gustaba trabajar y estudiar, había terminado administración y quería continuar estudios pero la situación económica no lo permitió”, agregó la progenitora.

La familia Ramírez hizo un contundente llamado a los voceros del régimen que se han pronunciado respecto al crimen. “No digan más mentiras, ya basta, ya no más. Que se haga justicia pero con las personas que de verdad hicieron las cosas, eso es lo que pedimos”, sostuvo la madre de la ahora occisa, reseñó El Estímulo.

Asimismo, Gómez rechazó que la persona acusada de los hechos por el Gobierno nacional tenga culpabilidad en el homicidio. “No creo que esa persona sea. No creo en las versiones que dieron porque ella nos dijo: `están disparando los colectivos´. Creo que fueron ellos porque eso nos dijo por teléfono. No creo que desde un edifico le hayan disparado. Es insólito, la atravesaron de costado a costado. ¿Yo que hacía si estaba aquí en Capacho?… no podía hacer nada”, explicó.

La madre responsabilizó al gobierno nacional y regional por armar a los colectivos para agredir a los manifestantes que exigen una salida pacífica y democrática a la grave crisis que enfrenta el país.

Ramírez era la segunda de ocho hijos, era soltera y no tenía hijos. Su sueño era proseguir estudios que por el momento tenía suspendidos.

Durante las manifestaciones, realizadas el 19 de abril en todo el país para exigir la salida del gobierno de Nicolás Maduro, las agresiones por parte de colectivos armados fueron recurrentes, dejando decenas de heridos y dos muertos, un estudiante de 19 años en Caracas y Ramírez de 23 en el Táchira.

La comunidad internacional, y voceros de oposición repudiaron los ataques que demuestran el rol opresor que asume el régimen de Nicolás Maduro ante sus detractores.