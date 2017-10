Ramos Allup aseguró que ellos escogerán al candidato presidencial de la oposición “no Maduro”

(02 de octubre de 2017. El Venezolano).- El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, señaló que se ha convertido “en un deber patriótico” desplazar a Nicolás Maduro del poder “a punta de votos”, puesto que en la Oposición “se han trazado ese propósito y lo van a lograr”.

Señaló que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no permite las sustituciones de candidatos, mandarán “a votar por la tarjeta del candidato, así sea con el sacrificio de la tarjeta de nuestro propio partido”. También aprovechó para responder a Nicolás Maduro: “El candidato presidencial de la Oposición lo vamos a escoger nosotros, no él”.

Mediante una nota de prensa, rechazó la teoría esgrimida por algunos dirigentes opositores sobre la abstención: “Los que están jugando a la abstención son los que no tienen partido, ni votos ni candidatos (….) dictadura sí sale con votos”.

Allup recordó los casos de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, señalando que para este proceso electoral las encuestas aproximan la participación “en un 70%”, por lo que aspira una victoria de la Oposición en las 23 gobernaciones en disputa.

Lea también: “Chúo” Torrealba: el pueblo castigó a la oposición por ofrecer falsamente una salida

Ramos Allup también se refirió al tema de las sustituciones de candidaturas de la siguiente manera: “Las sustituciones están en la Ley. ¿Qué son las sustituciones? La posibilidad, consagrada en la Ley, de que si inscribimos varios candidatos –una vez que hicimos elecciones- los candidatos que perdieron transfieran la tarjeta a favor del candidato que ganó. Ahora en el Consejo Nacional Electoral (…) nos dijeron, nos mandaron a decir que una de las condiciones para permitir las sustituciones que están en la Ley, era que nos sentáramos a ver si era posible el diálogo con el Gobierno. De nuestra parte les mandamos a decir que nosotros no vamos a ninguna reunión, ni siquiera exploratoria, porque lo que está en la Ley no puede ser objeto de negociación. Pero nosotros, con sustituciones o sin sustituciones, vamos a ir a las elecciones y las vamos a ganar. Si en un estado, el candidato que ganó fue del partido ´A´, pero no nos permiten la sustitución a los partidos que postulamos a otros candidatos, vamos a mandar a votar por la tarjeta del candidato, así sea con el sacrificio de la tarjeta de nuestro propio partido”.

Consideró que “el Gobierno sigue viendo la manera de hacer trampa estafando la voluntad del elector”, jugando a confusión y a la desmotivación, pues a su juicio, en el Ejecutivo “parten de la premisa de que los venezolanos son estúpidos como ellos”. No obstante lo anterior, enfatizó que la ruta sigue siendo constitucional, pacífica y electoral, anticipando que “luego de estas elecciones” irán por las alcaldías “para que no nos agarre el catarro sin pañuelo”.