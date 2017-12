Ramón Muchacho: En Venezuela no hay salida electoral al régimen”

(12 de diciembre de 2017. El Venezolano).- El exalcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que en Venezuela no existe democracia sino un régimen dictatorial que lo cambia todo, esto en relación a las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, señaló que no se puede esperar que los políticos y la oposición actúen como se estuviéramos ante un gobierno democrático “porque no lo están, por ejemplo ¿Por qué los periodistas no se pueden expresar como lo hacen los que están en el exterior? Porque trabajan bajo un ambiente dictatorial, así como ellos no pueden hacer el trabajo en Venezuela, la oposición tampoco puede organizarse de manera normal como si estuviéramos en democracia”.

Indicó que esto no quita que se han cometido errores “la revisión y autocritica tiene que estar siempre presente, hay cosas que podíamos hacer mejor, hemos sido incoherentes, al final hice una reflexión, uno se pregunta ¿Por qué perdimos en las elecciones del 10-D? habrá quienes digan que es por la abstención, porque la oposición no tiene discurso, falta de estructura etc la verdad todas esas razones pueden ser validas pero son superficiales, hay una razón de fondo y es que en Venezuela no hay democracia”.

“Cuando tú ves que ni siquiera podemos hacer primarias, es porque hay un régimen dictatorial que hace elecciones cuando les da la gana. Cuando se dice que la gente se abstiene, la población perdió la fe en un sistema electoral que no funciona, está secuestrado por el gobierno. En el país hay un régimen dictatorial que además es criminal”, aseveró.

Muchacho aseguró que “si el régimen es una dictadura la vía no es la electoral, tiene que haber otras formas. Todas las salidas constitucionales están cerradas, como el referendo revocatorio, juicio al Presidente, la renuncia, etc”.

Sobre lo que queda por hacer ante esta situación, manifestó que existen personas que le preguntan si puede haber un Golpe de Estado en Venezuela, “yo primero les corrijo, el venezolano no puede dar un Golpe porque este es un movimiento de los militares contra un gobierno democrático, la pregunta sería ¿Si pudiera haber un movimiento militar que derroque al régimen? En teoría sí, pero en la práctica lo veo muy difícil, en Venezuela se complica conspirar”.

El exalcalde del municipio Chacao resaltó que está seguro que “hay militares, uniformados activos que se sienten mal y están en contra de reprimir, pero no lo pueden expresar. Si eres militar activo, estas en contra. Lo que sí podría hacer es pedir la baja, de hecho hay funcionarios castrenses presos en Ramo Verde por haberla pedido y en algunos casos se las niegan, estos desertan y los capturan. El tema militar es complicado, no veo esa posibilidad, pero estoy seguro que existen algunos que están en desacuerdo con lo que está pasando”.