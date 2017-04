¿Quién le cree? Maduro está “ansioso” para que se convoquen elecciones regionales

(09 de abril de 2017. El Venezolano).- El presidente, Nicolás Maduro, dijo este domingo que espera “ansioso” que se convoquen las postergadas elecciones regionales que es una de las principales exigencias de la oposición en la calle.

Las elecciones de gobernadores debían realizarse en diciembre de 2016, pero el poder electoral las suspendió y aún no tienen fecha. Las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales, las únicas a las que se había referido Maduro en los últimos días, para diciembre de 2018, destacó Globovisión.

De igual forma denunció que los alcaldes y gobernadores de la oposición “no sirven para nada”. En este contexto, Maduro afirmó que de haber elecciones en estos momentos, la oposición sería derrocada con fuerza.

No tiene con quién dialogar

Durante su acostumbrado programa también dijo que actualmente “no hay con quien dialogar en la oposición”.

“Andan como locos, ustedes saben que yo soy un hombre de diálogo, y he llamado al diálogo (…) Pero hoy por hoy no hay nadie con quien dialogar en la oposición, porque están en un punto de no retorno, de la desesperación, del odio, del golpismo y la violencia. Están como locos pidiendo una intervención gringa en Venezuela”.

Maduro agregó que “en el mundo le dijeron a esta gente (la oposición) que eran unos flojos y que les iban a quitar la platica que les dan de afuera estos bandidos si no hacían nada. Porque en el imperio ya tenían la decisión de hacer una intervención desde la OEA, hicieron uno, dos y tres consejos y los derrotamos y se quedaron con los crespos hechos. Gracias al apoyo mayoritario de América Latina y el Caribe”. Entonces les dijeron que incendien venezuela”.