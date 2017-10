¿Qué opinan los venezolanos en el extranjero sobre las regionales?

(04 de Octubre de 2017. El Venezolano).- Kennedy Bolívar, como presidente del Movimiento Venezolano de Resistencia en el Exterior (Movere), fue entrevistado durante el programa Dígalo Aquí, de El Venezolano TV sobre la opinón de aquellos venezolanos en el extranjero sobre las elecciones regionales del próximo 15 de Octubre.

“Una de las cosas que se veía venir, era la poca credibilidad que va a tener el proceso electoral, por multiples razones. Yo siempre creí en no abandonar la calle y es ahí donde nace mi crítica a algunos actores de la opocisión, no debíamos abandonar la calle, no se podía callar el tema de la justicia, el tema del hambre”, comentó Bolívar.

También explicó que “el tema de las elecciones pasa por un proceso de diálogo, que fue un acuerdo entre la oposición y el Gobierno. Ya se habían dado varias negociaciones que en un principio trataban el tema de las elecciones regionales, por eso Henry Ramos Allup decide ir a elecciones, con el mismo Consejo Nacional Electoral criticado por Smartmatic, se han hecho auditorías donde los políticos no le han dicho nada al país y unas elecciones con un patrón distinto, donde la empresa de Jesse Chacón va a ser uno de los veedores del proceso electoral”.

Asomó además la posibilidad de un acuerdo entre oposición y el Gobierno en cuanto a los resultados electorales “se dice que se están negociando la Gobernación de Miranda y Zulia”. Acotó que “se está jugando con todos los jóvenes que murieron y con todos los que estamos en el exilio”.

Agregó que para estas elecciones se debieron sumar todos los gremios del país, “el tema del transporte nunca se tocó, poco salió el tema de la dirigencia estudiantil igual que las asambleas de ciudadanos”