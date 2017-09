Presos políticos de El Helicoide rechazan asesinato del concejal de Apure

(18 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- Los presos políticos venezolanos de El Helicoide alzaron su voz en contra el asesinato del concejal de Apure, Carlos Andrés García, por parte de funcionarios del Sebin al negarle atención médica cuando sufría un ACV en la cárcel donde lo mantenían detenido.

Mediante una nota de prensa, Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular, resaltó que “lamentamos le muerte de concejal Carlos García. Es imposible no verme reflejado en él, porque también soy un preso del Sebin, porque también soy hipertenso y también tengo una medida judicial de libertad sin cumplir”.

Goicoechea aseguró que en estos momentos tan difíciles solo piensa en la familia del concejal como si fuera la de él, “y rezo porque Dios los ayude y llegue el día en que los venezolanos decidamos hacernos libres. ¿Hasta cuándo ignorarán las boletas de libertad? En el Helicoide hay más de 20 casos similares, entre ellos el mío”.

Lea también: Ortega Díaz: muerte del concejal García se debe a que no acataron medida de “casa por cárcel”

Mientras que el preso político Daniel Ceballos, también detenido en El Helicoide, expresó que “nos han secuestrado por nuestras idea. Nosotros no hemos cometido delito alguno. Todos los venezolanos, incluyendo a los que aún apoyan al gobierno, deben preguntarse el por qué se nos niega la justicia, seguimos sin juicios y las medidas de los tribunales no se acatan por el SEBIN. Esto es secuestro, aquí no hay Estado de Derecho”.

Otro preso político que se pronunció sobre la muerte del concejal Carlos Andrés García fue Gabriel Valles quien afirmó que actualmente “existen varios presos políticos de salud extremadente grave entre los prisioneros del Sebin que pueden terminar de la misma manera”. Detalló que el ingeniero Juan Miguel de Sousa quien se encuentra detenido ilegalmente y sin juicio desde enero del 2015 padece de cáncer de próstata en etapa terminal.

Lea también: Concejal opositor muere por falta de atención médica tras las rejas del régimen venezolano

Ante esto, el preso Vilca Fernández denunció que el gobierno de Nicolás Maduro “es un régimen que asesina física y moralmente a quienes pensamos distinto. Usa al SEBIN para ejecutar sus torturas hasta vernos destruidos. No existe autonomía ni tribunal que se atreva a hacer justicia”.

A su juicio, las boletas de libertad, de traslado a tribunales, al médico, condenas cumplidas, medidas cautelares ordenadas por tribunales civiles o militares son un saludo a la bandera porque de manera ilegal en Venezuela “el SEBIN es juez y el verdugo del gobierno. La realidad como presos políticos es que estamos secuestrados, muriendo lentamente en estos calabozos sin derecho a ningún tipo de defensa”.