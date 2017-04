Presidente uruguayo: Maduro se queja de que no hablo con él, claro que no voy a hablar

(21 de abril de 2017. El Venezolano).- Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, dijo que no conversará con el presidente Nicolás Maduro hasta que el embajador venezolano en Uruguay, Julio Chirino, no acuda a la cita a la que le llamó la Cancillería uruguaya.

“Maduro se queja de que no hablo con él. Claro que no voy a hablar, porque si el canciller uruguayo (Rodolfo Nin Novoa) cita a un embajador de otro país, en nuestro país, tiene que ir a hablar y tiene que respetarlo. Yo tengo que defender la seriedad, la imagen de un país serio, sólido, respetable”, indicó Vázquez en entrevista ofrecida a un canal de su país.

Destaca EFE que el mandatario además reiteró que no es cierto que la Cancillería de su país actúe en conjunto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para planificar acciones contra Venezuela, como lo afirmó Maduro.

“Si (Maduro) no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas para sostener lo que dijo y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira”, declaró el mandatario uruguayo.

A principios de abril, el presidente de Venezuela acusó al canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, de coordinar agresiones contra Venezuela con el Departamento de Estado de EEUU.

