¿Por qué los venezolanos sufren escasez de gasolina siendo un país petrolero?

(25 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- A pesar de que Venezuela es un país petrolero, presenta altas y bajas en la distribución de combustible por lo que desde hace un tiempo se han intensificado las colas en las estaciones de servicio en diferentes estados del país.

Aunque se había normalizado este problema, ahora otra vez larga fila de carros adornan las estaciones y según Iván Freites, secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón son tres las razones por las que hay escasez en Caracas y otras entidades: la falta de crudo para alimentar las refinerías, las plantas paralizadas y las sanciones de Estados Unidos aplicadas a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Tenemos una cantidad de buques paralizados por falta de pago de los fletes. Si esos barcos no llegan y las refinerías del país están paralizadas, la situación se complica para poder abastecer las estaciones de servicio”, dijo en entrevista a a El Nacional Web.

Sobre la escasez de gasolina de 95 octanos en Caracas, afirmó que la falta de químicos impide llegar al octanaje adecuado. Además, señaló que los inventarios están agotados.

“En Venezuela se está haciendo como con los alimentos: se está consumiendo lo que hay, lo cual, en el caso de la gasolina hecha sin los octanajes necesarios, es peligroso. Los principales afectados van a ser tanto los transportistas como los camiones de carga, cuando empiecen a fallar producto de la combustión deficiente”, agregó.

Hizo énfasis en que la gasolina que se vende marcada como de 91 en realidad es de mucho menos octanaje. Sin embargo, aclara que no es posible saber con exactitud cuál es la cantidad de octanos que tiene porque los laboratorios de las refinerías no disponen del material necesario para verificar; y, como no se está exportando, las refinerías extranjeras no exigen un informe con el estimado del octanaje.

Respecto al olor fuerte de la gasolina que se ha percibido últimamente, Freites explicó que se debe a la falta de químicos necesarios con los que se fabrica la mezcla para que tenga la calidad necesaria.