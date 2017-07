Por esta razón hija de Donald Trump lo sustituyó en la cumbre de G20

(08 de julio de 2017. El Venezolano).- Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha suplantado en dos ocasiones durante las sesiones en Hamburgo de la cumbre de líderes del Grupo de los 20, integrado por los países más ricos del mundo y que es también conocido como G-20.

La hija del mandatario estadounidense es asesora en la Casa Blanca y se sentó en el puesto reservado para el presidente de esa nación, a causa de la ausencia temporal de su padre por la participación de este en reuniones bilaterales previstas para este sábado.

La joven estuvo rodeada por la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, y el presidente de China, Xi Jinping, así lo reveló una imagen difundida del encuentro y testimonios recogidos por La Vanguardia.

Al respecto se conoce que al faltar un jefe de Estado o Gobierno, para que ese puesto no quede vacío, debe estar ocupado por alguien con alto cargo y lo sustituya de forma provisional, lo curioso e inesperado es que en este caso se trató de su hija.

Se pudo conocer que Ivanka Trump, no hizo uso de su poder de palabra, mientras estuvo en representación del mandatario estadounidense. Antes de estar en estas asambleas, la hija del presidente participó en un foro para impulsar un fondo que facilite el empoderamiento de las mujeres en las economías, junto a la la canciller alemana, Angela Merkel, de lo cual su padre Donald Trump se siente orgulloso.

“Si no fuera mi hija, sería mucho más fácil para ella. Puede ser (que tenerme como padre sea) la única cosa mala que tiene” dijo mediante un acto.

Ivanka Trump sits in for Donald Trump for part of G20 meeting? I. Have. No. Words. #G20

Ivanka Trump, unelected, unqualified, daughter-in-chief, is representing the US at the G20 summit next to May, Xi, Merkel. Photo @LanaLukash pic.twitter.com/fvs0EMy8z7

— Brian Klaas (@brianklaas) July 8, 2017