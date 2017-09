Plan Zamora sería responsable del 90% de los asesinatos a manifestantes

(27 de mayo de 2017. El Venezolano).- Más de 50 días de protesta lleva la oposición en rechazo al golpe de Estado impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y por elecciones libres, en ese tiempo unas 48 personas han sido asesinadas sin contar a 12 que perecieron el 20 de abril durante un saqueo en Caracas, Venezuela. La mayoría de las víctimas, específicamente el 90%, perdió la vida tras la activación del Plan Zamora.

En el inicio de las manifestaciones, entre el primero y el 18 de abril, fueron asesinadas 5 personas (10% del total de las víctimas) entre ellas un adolescente de 17 años de edad y otro de 14. Para ese momento, la GNB y policías acataban la orden de mantener en orden el país. El promedio de víctimas mortales fue de una cada 3,6 días.

Las 5 víctimas se registraron en protestas nocturnas en urbanizaciones y hay 3 imputados, por cuatro de esas víctimas, un PNB y 2 policarabobo, 14 órdenes de captura contra funcionarios de la GNB, y un civil presentados en tribunales.

Pero el 18 de abril en la noche, Maduro anunció la activación del Plan Zamora en su fase I para controlar las protestas, de acuerdo a lo reseñado El Nacional. primeramente comenzó en Carabobo, Venezuela y luego en el resto del país, lo único contrario a este mandato es la desinformación de dicho plan, hasta el momento, lo que han documentado las ONG parece indicar que el Plan Zamora es la incorporación de diferentes cuerpos de seguridad y civiles al mando de la GNB para tareas de orden público y contención de protestas.

Desde el 19 de abril hasta el 16 de mayo (28 días), un total de 27 personas murieron, casi una al día en promedio. El total de víctimas de ese lapso equivale a 56% de todos los fallecidos hasta ayer. En los diferentes muertes 22 de las víctimas fueron baleadas, la mayoría (9) en la cabeza, otras 13 de las muertes ocurrieron en los horarios de represión de las marchas opositoras, es decir, mañana y tarde. El resto murió durante espontáneas en urbanizaciones, en la noche.

Solo 13 personas han sido imputadas o presentadas a tribunales por la muerte de 8 ciudadanos en esta fase del Plan Zamora: 3 GNB, 3 politáchira, un policarabobo, un polisucre, que no estaba en funciones de orden público, y 5 civiles.

A partir del 17 de mayo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, anunció que el Plan Zamora pasaba a fase II. Desde ese día hasta ayer (10 días), 16 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión. La cifra equivale a 34% del total de las víctimas. En esta fase murieron 1,6 personas por día en promedio.

La mayoría de las víctimas perecieron: 9 en el pecho y 4 en la cabeza. Al menos 7 fallecieron en la tarde y otros 4 en la noche. 3 funcionarios de Polibolívar y 3 civiles han sido imputados o presentados ante tribunales por la muerte de 2 manifestantes y un Policía de Carabobo.

En este sentido, de conocer a fondo que es el plan Zamora, Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, denunció que el gobierno ha movido a los cuerpos de seguridad bajo el principio de “enemigo interno”. “Venden a militares y policías la idea de que la oposición no es pacífica y su protesta no es por elecciones ni por democracia. Catalogan a los manifestantes de terroristas y enemigos. Eso es muy grave porque bajo esa lógica, la GNB y demás cuerpos de seguridad están combatiendo a un enemigo y no a civiles desarmados que exigen un derecho”.

Más allá de la contradicción del gobierno bolivariano en la lucha por los derechos del ´pueblo’ una jueza fue enviada a prisión por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana poco después de haber liberado a 13 estudiantes detenidos en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, denunció Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, durante la denominada “marcha de los libertadores”. “La GNB tomó a la fuerza el Tribunal 3° de Control, dirigido por la jueza Idalia Meléndez, a la que se llevaron junto con los jóvenes a los que ya se les había dado libertad plena”, señaló el mandatario regional.