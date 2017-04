Periodistas venezolanos no escapan de las agresiones en las calles durante las manifestaciones

(27 de abril de 2017. El Venezolano).- Durante las manifestaciones que se desarrollan en Venezuela desde hace varias semanas, los periodistas no escapan de la represión del régimen de Nicolás Maduro, donde hasta han resultado heridos o detenidos.

El periodista venezolano, Darvinson Rojas, durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, explicó que ante esto han intentado trabajar en grupo, “los periodistas por un lado y los fotógrafos siempre están adelante para obtener esas tomas de los enfrentamientos y a veces quedamos entre las bombas lacrimógenas y las piedras”.

Indicó que son víctimas de los “cuerpos de seguridad, los grupos paramilitares armados por el gobierno y ahora de los manifestantes si no conocen al medio de comunicación, bien sea porque es una página web, prensa internacional o un canal acusado de no transmitir lo que está ocurriendo en las calles, comienzan a decirte que te alejes del lugar, entonces reclaman que algunos medios de comunicación no transmiten todo lo que ocurre pero como se hace si cuando se está en el sitio no permiten el trabajo de la prensa”.

Destacó que es importante que la ciudadanía sepa que son trabajadores de una empresa “nosotros no fijamos la línea editorial y eso puede ser una de las grandes complicaciones para nosotros que somos imagen, los compañeros de canales de televisión nacionales, salen en pantalla en los noticieros, los identifican y dicen son de tal canal y van directo hacia ellos, vienen los reclamos, ofensas, y por parte de los grupos paramilitares, hace días una periodista fue agredida en la Redoma de La India en el municipio Libertador de Caracas, le quitaron el teléfono, la agredieron es una situación bastante complicada”.

Rojas recordó que ser periodista en Venezuela es una situación difícil “porque no tenemos acceso a la fuente oficial, el Ministerio Público es la institución que medianamente ha dado información, constantemente están publicando en su página web la lista de las personas fallecidas, enviando información cuando comisionan un fiscal para coordinar las investigaciones sobre un homicidio. El Defensor del Pueblo no sé dónde está ahorita, tiene tiempo que no escucha y defiende al pueblo que debería hacerlo porque es su función”.