Periodista Carlos Rojas tras su liberación: perdí 15 kilos y fui torturado psicológicamente

(25 de Agosto de 2017. El Venezolano).- El periodista y activista social venezolano, Carlos Julio Rojas, ofreció declaraciones a los medios de comunicación este viernes tras su salida de la cárcel militar de Ramo Verde, en donde se encontraba recluido desde el pasado mes de julio.

Denunció que “de los 49 días estuve más de la mitad en una celda de aislamiento donde no tenía vista al sol. Durante días no me dejaron ir al baño y durante 24 horas no me dieron agua”.

Aseguró que durante su prisión no fue agredido físicamente, pero sí torturado de manera psicológica. “En Ramo Verde le decían a los detenidos que si hablaban conmigo irían a una celda de castigo”, reseñó El Nacional.

En cuanto a las condiciones en las que se encontraba recluido, detalló que dormía en un cuarto con 115 personas, “tres por colchón”. Agregó que perdió más de 15 Kg de peso porque le daban solo 60 gr de comida.

Como se recordará a Carlos Rojas se le aplicaron cuatro medidas cautelares: tiene prohibida la salida del país, hablar a los medios sobre su caso y asistir a reuniones “político conspirativas”. A pesar de no haber sido acusado por la fiscalía ante el tribunal militar, debe presentarse cada 30 días.

Afirmó que se siente orgulloso de ser periodista, esto luego de “pasar casi 50 días en una cárcel y la mitad en una celda de aislamiento”.

Por su parte, su abogado Rigoberto Quintero, señaló que su defendido le estaban imputando delitos para 30 años sin presentar ninguna prueba.

Aseguró que “los jueces militares no tienen independencia, la orden venía directamente del Ejecutivo. Este es un caso político”.

Destacó que a Rojas no se le permitía asistirlo, ni verlo en la jurisdicción militar.