Para Capriles “la participación será la clave” para ganar en las elecciones del #15Oct

(04 de octubre de 2017. El Venezolano).- Para el próximo 15 de octubre están pautadas los comicios regionales en Venezuela, ante esto el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, expresó que la participación de los electores será clave para que la oposición gane en los comicios regionales.

Durante su acostumbrado “Pregunta Capriles” se refirió al informe presentado por Datanálisis, la encuestadora concluyó que 80% de los venezolanos está dispuesto a sufragar.

“Los niveles de participación para elegir a los gobernadores el 15 de octubre indican que 4,7% está poco dispuesto, 10,9% no está dispuesto, 43,8% está dispuesto, 35,4% muy dispuesto y 5,2% no sabe o no respondió. Los que no tienen intención de votar representan 15,6%, mientras que los que casi 80% si van a ejercer su derecho al voto”, dijo el dirigente opositor.

La máxima autoridad del estado Miranda, en Venezuela, indicó que 44,7% de los electores apoyará a la oposición, mientras que 21,1% al oficialismo.

“La participación es la clave para ganar. Tenemos la posibilidad de obtener el triunfo en la mayoría de las gobernaciones del país. Por eso este Gobierno no quiere que usted vote”, concluyó Capriles, de acuerdo a lo reseñado en un boletín de prensa.