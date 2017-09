Oposición niega supuesto diálogo con el régimen venezolano para este miércoles

(12 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- Este martes, la oposición venezolana negó las supuestas conversaciones con el régimen que según el canciller, Jorge Arreaza, se celebrarán a partir de este miércoles en República Dominicana.

De acuerdo con una información de EFE, sí está previsto un contacto entre las partes lo que no supone una reapertura del diálogo.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, aseguró que “aquí no ha habido ningún anuncio oficial de la Unidad sobre el tema y no existe ningún tipo de negociación que esté prevista”.

Fuentes cercanas a la negociación, contaron a Efe que dirigentes de la MUD tienen previsto estar mañana a República Dominicana por invitación del Gobierno de Santo Domingo, un viaje que serviría para realizar un contacto con representantes del oficialismo para explorar opciones hacia una posible reapertura del diálogo.

Lea también: Representantes de Maduro deberán dialogar con la oposición este miércoles “o se arriesgan a sanciones”

Indican que estas mismas fuentes explicaron que el Gobierno venezolano ha insistido con especial énfasis ante los países extranjeros más críticos con su supuesta deriva totalitaria –que podría costarle sanciones de la Unión Europea– en la existencia de una negociación abierta con la MUD que la oposición niega categóricamente.

Tras reunirse este martes en París con Arreaza, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se mostró “feliz de conocer que el diálogo con la oposición se retomará mañana en la República Dominicana bajo la égida del presidente dominicano, Danilo Medina, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero”.