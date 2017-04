(07 de abril de 2017. El Venezolano).- El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó este viernes al Gobierno de Venezuela a cesar el uso de la violencia y de otras herramientas de represión en contra de manifestantes opositores que protestan pacíficamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en su país, publica la OEA en su página web.

Las protestas que iniciaron hace algunos días en el país, el jueves, produjeron más heridos y detenidos, “en forma absolutamente arbitraria e indiscriminada, como una muestra más de autoritarismo”, y el asesinato de Jairo Ortiz, de 19 años. “Este crimen debe llamar a la democracia en el país, a hacer justicia, a superar la ignominia de la cobardía de sus asesinos”, dijo.

El Secretario General Luis Almagro hizo también referencia a la responsabilidad de los militares en este momento. “Se trata de un autoritarismo que se escuda en las fuerzas armadas que, lejos de actuar como las fuerzas del orden, actúan como las fuerzas de la represión y del terror. Es un autoritarismo que, en su escalada de odio y vergüenza, contagia también de odio y vergüenza a las fuerzas armadas. Este régimen autodenominado cívico-militar es el responsable no sólo de la pérdida de la Democracia y de la crítica situación alimentaria en Venezuela, es también responsable de incitar al odio mediante la represión”, subrayó.

“La protesta pacífica y el derecho a la libertad de reunión pacífica son derechos universales que debe respetar cualquier gobierno, especialmente los gobiernos democráticos”, afirmó, y añadió: “Esto revela nuevamente que en Venezuela no existe estado de derecho y que se violan metódicamente los derechos humanos”.

Según reseña La Patilla, en su más reciente informe al Consejo Permanente sobre la situación en Venezuela, el Secretario General reveló la sistemática represión y criminalización de voces de la oposición y grupos de la sociedad civil, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra protestas pacíficas por parte del régimen autoritario venezolano.

“La utilización de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir manifestaciones en favor de los derechos constitucionales y principios democráticos resulta absolutamente inaceptable y nos retrotrae a los momentos más oscuros de la historia de nuestros países”, agregó. “A la dramática situación de Venezuela no deben sumársele mártires como resultado de la violencia de Estado”.

El Secretario General Almagro instó a los responsables políticos que gobiernan el país a “deponer su actitud represiva, que sólo puede conducir a más aplastamiento de libertades y a situaciones de mayor dolor y duelo”.

Hizo también referencia a que “es absolutamente impropio de la institución militar plegarse al autoritarismo, sus fiscales no son acusadores de presos políticos, sus servidores no son torturadores, sus oficiales no son instrumento de la represión, sus oficiales no son la mano de la corrupción”.