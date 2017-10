Nuestra realidad aunque no nuestra verdad, por Ángel Monagas

(05 de octubre de 2017. El Venezolano).- Todavía no tenemos clara la situación, en la OEA el día 13 tomará posesión el auténtico Tribunal Supremo de Venezuela. Dos días antes de las elecciones. ¿Positivo o negativo? Sin duda lejos de asustar al Gobierno, solo aumentará su odio. Es lógico, pues el gobierno nacional en su razonar no entiende como la MUD, pide cese de los ataques, se explora el diálogo y paralelamente se instala un Tribunal con el claro propósito de accionar medidas para combatir al Gobierno de Nicolás.

El gran logro de la MUD, fue apaciguar la calle, no obstante que las razones que las motivaron, hoy son mayores.

Los partidos políticos aunque no les guste que se lo recuerden, desactivaron la calle para entregarse a un proceso, sin ninguna garantía de respeto. Las razones pueden ser válidas, lo que no justifica haber impedido que el curso de los hechos se detuviera.

Ni siquiera se puede garantizar un “dialogo” en términos de respeto para ambos. El gobierno a mi juicio fue el gran ganador, al desaparecer la fuerte presión que tenía en su contra.

Los ciudadanos voten o no, no se sienten interpretados. Descaradamente se le miente, al no hablarles con la realidad: Un gobernador no nos acerca a solucionar la tragedia diaria, aunque si en el desarrollo político de la nación. Que el gobierno ante el mundo, se vuelva a mostrar débil, sin apoyo popular, es un triunfo, solo que no es suficiente. El 16 Octubre todo seguirá igual. Eso no es “electoral” decirlo.

Hasta el momento de enviar este material, el CNE sigue actuando apegado más a los principios políticos de su jefe, que a los principios legales. No hay todavía posibilidad de sustituir candidatos. Los que perdieron no podrán apoyar a los que ganaron. Se crea confusión. Desorden. Dispersión. Ahora imaginen si el remate es que faltando pocos días se “inhabilitan” algunos candidatos. Muchos analistas dicen “yo no creo” y puedo compartirlo. Ahora bien, no es imposible que ocurra. No con un gobierno ahora asediado por un TSJ independiente, autónomo, desde el exterior. ¿Qué hace una fiera cuando está herida y es atacada?

MOMENTOS DESPERDICIADOS

Cuando las protestas estaban en su mayor auge, Venezuela ocupaba un espacio importante en los medios, hoy solo algunos se ocupan de ella. Al ganar la oposición la mayoría de las gobernaciones pudiera retomarse ese papel protagónico. Maduro quedará desnudo ante el mundo: Los votos de la ANC fueron “irreales”, nadie quiere esta revolución, el gobierno es minoría. Esperamos con ansias ese día.

ENTORNO

A nivel internacional, el lobby de Julio Borges ha sido muy positivo, solo que para algunos sectores luce contradictorio que se llame dictadura y se reclamen derechos que no se respetan y por otro lado, se hagan primarias para participar en elecciones. El mensaje allí no es claro. Hasta Almagro ha realizado duras críticas en contra de la MUD. Curiosamente el hombre menos querido de los políticos de EEUU, Donald Trump, ha sido el más duro contra el Gobierno de Nicolás, a diferencia de lo que hizo el más querido por la dirigencia política venezolana, Barack Obama.

El Nuevo TSJ y la Fiscal Luisa Ortega, retornaran a su protagonismo el 13 de octubre. Decisiones importantes y cruciales pudieran tomarse.

Para colmo de males, la situación financiera del gobierno, va de mal en peor.

LA AGENDA

Los venezolanos esperan que culmine el 15 octubre para que se retome la agenda social. La economía sigue siendo el problema. Esperemos que esto no sea diferido ahora por el tema de las elecciones que restan: Legisladores regionales y locales y Alcaldes.

El temor es la visión metodológica. Para muchos el camino es pelear por las Elecciones Presidenciales y ese tema también se estima se adelante. Luego del resultado y del trato en estas regionales, pudiera haber un condicionamiento positivo o negativo del proceso Presidencial.

Otro grupo de opositores, no MUD, tiene una óptica distinta y no trabaja ni cree en la ruta electoral como vía para encontrar la solución a la crisis.

LA LUCHA

No puede ser contra la MUD ni de esta contra los que piden la abstención. Planteado en esos términos sería un triunfo para el gobierno. El que no quiera votar debe ser respetado e igual el que quiera hacerlo. Muchos se han contagiado de la intolerancia y sectarismo chavista.

¿Qué HARA EL GOBIERNO?

Dudo que juegue limpio. Hasta el presente no hay una sola campaña electoral, donde haya respetado las normas y no haya abusado del poder. Aun así, el gobierno tiene las mayores posibilidades de perder. Yo no creo que todas las gobernaciones, no obstante no puede descartarse ese escenario. Su gran preocupación son las gobernaciones más emblemáticas y significativas electoral y políticamente: Miranda, Zulia, Aragua, Carabobo, Lara, Bolívar y Táchira.

La importancia radica en que el gobierno, salvo algún hecho fortuito que lo saque del poder, no tiene como enfrentar a futuro un estallido social. Las protestas inevitablemente volverán. El hambre llegó a los cuarteles y hasta los soldados quieren “guarimbear”. Ante este panorama, la Sala Situacional de Fuerte Tiuna le recomienda a Maduro impedir que el enemigo se apodere del control de los mayores centros poblados.

COMO GANA LA GUERRA EL GOBIERNO

En las batalla hay heroísmo, pero en la guerra no existen los genios. La guerra es demasiado compleja para que la controle la genialidad. Decir lo contrario no es más que idolatría de sofá, y queda muy lejos de la explicación real de la victoria y la derrota, que son fruto de la preparación para la guerra a largo plazo y la inversión en ella de cuantiosos recursos nacionales, burocracia y resistencia. Sólo así pueden la valentía y un mando firme unirse con la suerte en la batalla e imponerse, aunando el peso de lo material con la fuerza de voluntad para soportar las pérdidas y aun así ganar largas guerras, como la nuestra de 18 años. Invocar a los genios nos impide entender la complejidad de la guerra. No son los genios los que ganan las guerras modernas, sino el desgaste y el debilitamiento. La solidez estratégica y la resolución son más importantes que cualquier comandante. El mejor ejemplo, Nicolás Maduro.

Dentro del Gobierno, el análisis es simple: Imaginen una ola de protestas, desde las Gobernaciones más importantes. Sobran las palabras.

La desventaja del gobierno, es que dentro de las Fuerzas Armadas, cuadros superiores y medios, tiene menos control. Conserva niveles de subordinación ciertamente, nadie se llame a engaño.