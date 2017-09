No aprendimos nada de México: Caracas sigue siendo una guillotina, por Ángel Monagas

(25 de septiembre de 2017. El Venezolano).-En medio de los acontecimientos que estremecen al planeta, el gobierno de nuestra nación solo se ha limitado a enviar ayuda. No critico la misma. Los venezolanos estamos en el deber de exigir más.

La MUD sigue entretenida en el tema de las elecciones regionales y poco se ha ocupado, del gran papel que debemos jugar en esta circunstancia.

Solo el dirigente Antonio Ecarri ha emplazado al Alcalde de Caracas, a tener un plan de contingencia para la capital.

Según Ecarri, Caracas es una “guillotina” y tiene toda la razón. Cuando sucedió la tragedia de Vargas, se demostró que durante los 40 nunca nos preparamos y en estos 18 años, no solo no nos hemos preparado, sino que hemos aumentado los factores de riesgo.

Nadie se ha preocupado en este país, durante 18 años “dizque revolucionarios”, porque las normas convenin y sistemas de construcción modernos se cumplan. No en un país dominado por la corrupción, donde el dinero lo resuelve todo. No en un país donde el “populismo” y “demagogia” chavista, ha facilitado que lejos de resolver los problemas de una urbe superpoblada, mal planificada y construida, se hayan empeorado. Grave además que muy pocos del sector político, que se supone son alternativa, también han obviado problema. El interés electoral sigue siendo privilegiado.

ECarri ha señalado: “Cientos de zonas olvidadas del municipio Libertador están en situación de graves riesgos, existen estudios sismológicos que revelan las debilidades de Caracas frente a una tragedia como la vivida en la ciudad de México, y ni los venezolanos ni los caraqueños no tienen un plan de contingencia frente a un desastre natural de cualquier tipo (…) existen zonas de Caracas que a diario se derrumban sin ni siquiera haber temblado, como ocurrió en los edificios de la Misión Vivienda en el municipio Sucre”, aseveró el dirigente. En tal sentido, el portavoz opositor hizo mención especial a los centros educativos, tanto municipales, distritales y nacionales, de la ciudad capital; destacando que los niños y adolescentes pudieran ser las principales víctimas tal como ocurrió en escuela “Enrique Rebsamen” de la nación azteca.

“Caracas está en completo estado de indefensión ante el más mínimo soplido por la falta de mantenimiento y las ruinas en las que este gobierno la ha sumergido…le exigimos al inoperante de Jorge Rodríguez iniciar cuanto antes una inspección profunda e inmediata de las condiciones de la ciudad” “Basta de tanta decidida, es hora de dejar de maquillar con pinturita y atender los problemas reales de las comunidades antes de que ocurra una tragedia menor”, dijo. Sobre el plan de contingencia que plantea, Ecarri detalló que debe ser un proyecto integral de prevención de desastres, conformado por Ingeniería Municipal, Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Colegio de Ingenieros, Funvisis y Escuela de Ingeniería Universidad Central de Venezuela.

Si en Caracas ocurriera algo similar, por irresponsabilidad de la clase política, gobernante y de oposición, el número de muertos sería 1000 veces mayor y de mayores consecuencias al que se vivió en 1967, que no llego a 7 en la escala de Ritchter. La señal de la naturaleza es un aviso ¿Qué esperamos?

No me quiero imaginar que en nuestra nación, se produjera algo remotamente cercano a lo ocurrido en México u otra nación. Seguimos siendo gobernados al azar. Se sigue haciendo política con p minúscula. Allí debiera haber unidad, porque morirían chavistas, opositores e independientes. Lamentable que la mezquindad domine el escenario.

REGIÓN CAPITAL

En cualquier momento el país tiene que “REVENTAR”, tanto económica y socialmente como políticamente. Es absolutamente insostenible que dos huracanes, se mantengan constantemente asediando a la nación. Unos más democráticos que otros, aunque siempre generando voluntaria o involuntariamente desastres. Algunos de mayor intensidad y otros, mayoritariamente de menor intensidad. No es lo mismo ser Gobierno con “amplios” poderes, a ser oposición, con apenas tres gobernaciones y unas poquitas alcaldías. Yo no llamo a la abstención, sino a la comprensión. Los problemas de usted y de mí, no los resuelve un Gobernador. En algunos casos, hasta empeoren, con la negación de recursos y secuestros de competencias. ¿Qué hacer? ¿Votar o abstenerme? La pregunta no es para usted, sino para los políticos.

“María Corina Machado aclara: “Soy Venezuela no llama a la abstención”

María Corina Machado y Antonio Ledezma, refuerzan sus críticas contra el gobierno y contra la MUD. Insisten en la violación de la consulta popular realizada: Millones de personas votaron a favor de desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Maduro, renovar los poderes públicos, realizar comicios transparentes, etc. SOY VENEZUELA intenta ser una especie de coalición de la llamada sociedad civil. Digo “intenta” porque sus líderes electoralmente no han obtenido mucho, cuando les ha tocado. No llaman a la abstención pero si a regresar las protestas, sin negociar ni dialogar.

Recientemente fue entrevistada por un diario europeo (Realizada por Evan Romero-Castillo de Deutsche Welle) y de allí recalco esto:

“…aunque se molesten algunos y nos califiquen de abstencionista, que la grave situación política del Gobierno pudiera estar peor si la MUD no estuviera entretenida en las elecciones regionales, que yo no desvalorizo, solo que su ubicación es incomoda por decir lo menos para los fines internacionales con respecto a nuestro país. Así como un resultado electoral adverso que de seguro lo obtendrá el gobierno, sirve a erosionar más su imagen y demostrar que no es mayoría, también les es útil para decir que el hecho de que haya elecciones, las pierda y las acepte, lo hace un “demócrata”.

El problema es que muchos políticos incluyendo la MUD, solo conciben el término democracia con la realización de elecciones y soslayan, la autonomía de los poderes, la violación constante de derechos humanos, entre otros. Yo no digo que hay elecciones por un arreglo; no jamás. Además de que no tengo pruebas. Hay elecciones por un problema de ambición política. Ya el 90% de los dirigentes políticos están preparándose para las de Alcaldes y las Presidenciales. Ya los adecos sienten que vuelven con Henry Ramos, los justicieros con Capriles (si es que Borges lo permite), de Lara muchos ya se ven en la capital al lado de Henry Falcón y Manuel Rosales, a pesar de la derrota en Zulia, también acaricia la idea de volver a una nueva carrera presidencial como en 2006. Esa es la cruda verdad…

Ni en Caracas gana el chavismo según encuestadora Varianzas

Para la mayoría de los ciudadanos entrevistados por Varianzas, Maduro es el principal problema en el país. Por ello, un 75,2% espera que este salga antes de 2019 del poder, aunque un 22,0% espera que culmine su mandato y un 2,8% no sabe. En comparación con el año 2016, la posición chavista se redujo de 23,7% a 21%, mientras que la independiente creció de 20,6% a 24,7% y la opositora bajó de 55,7% a 54,3%.

En relación a la evaluación de Jorge Rodríguez, se establece un 11,1% de rechazo por parte del chavismo, que le califica de “pésima”. A un 49,1% de los encuestados opositores, también le resulta “pésima” esta administración. Solo el 1,6% del chavismo, asegura que el gobierno de Rodríguez es excelente y el 0,8%, simplemente no sabe que responder. Desde hace mucho, el municipio Libertador de Caracas dejó de ser bastión del chavismo. La intención de voto en este municipio, es comandada por el electorado independiente, el que se ubica en 37,5%. El opositor, de acuerdo con la MUD, se establece en 28,7% mientras que el electorado psuvista mantiene un 21,5%. Al comparar a los posibles candidatos de la Unidad Democrática, Antonio Ecarri y Tomás Guanipa, Ecarri lidera con 46% la intención de voto para primarias. Guanipa, por su parte, se queda con el 38,7%. Solo el 4% de los consultados no elegiría a ninguno de los dos.

La intención de voto para el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez se ubica en 21,7%. Curiosamente, El Psuv, que atraviesa su peor momento, evidencia una aceptación de 16,2%. La cifra, comparada con las de oposición, logra distanciarse considerablemente. AD, 8% PJ 7,8%, VP 6%, Alianza del Lápiz 3,5%, UNT 2,2%, AP 0,8%, y sorpresivamente independientes un 55,5%.

Queda claro que el llamado “FACTOR SORPRESA” atacara al Alcalde Rodríguez y lo castigara. Los dos nombres que más suenan Ecarri y Guanipa, son dos extraordinarios candidatos. Tomás Guanipa es el más político de la “Guanipera”.

¿Lo bueno siempre vuelve y es AD?

Los adecos andan “guapos y apoyaos”, con sus 12 candidaturas y sin haber ganado, se aventuran a consolidar esta matriz de opinión. Henry Ramos Allup, conforme a su eslogan “llueve y escampa”, toma un segundo aire.

CAPRILES VIVE Si algo hay que reconocerle al casi ex gobernador, es su constancia. Desinflado Leopoldo, quién más se alimenta de ese sector es Henrique Capriles. De visita en Zulia, reafirma que se debe participar y que no se le puede regalar a Maduro el derecho a votar.

Admiro la valentía de Enrique Marquez cuando dice, “pero quizá sea la MUD la que se vaya a la porra o por lo menos muchos en la sociedad civil es lo que quisieran. No creo que lo logren después del 15Oct”. Confirma lo dicho por Maduro sobre viejas conversaciones que se mantienen pero que no logran acuerdo.

RESISTENCIA Vuelve a aparecer en Caracas, cerrando avenidas. ¿Qué dirán los candidatos de la MUD? Sobre todo algunos que lograron liderazgo gracias a las “guarimbas”. ¿Ahora Los enfrentaran? ¿Les dirán que ese no es el camino?

BOLÍVAR

César Ramírez, diputado regional y candidato a la gobernación por Independientes por el Progreso (IPP) y Movimiento Ciudadanos, denunció que desde las orillas del río Orinoco salen embarcaciones llenas de combustible con destino a otros países donde cada litro es vendido en dólares generando ganancias millonarias. “La Mafia de la Gasolina que opera en Guayana se está llevando hoy 4 millones de litros de combustible por el río Orinoco para ser vendidos en aguas internacionales y generar una ganancia millonaria en dólares…” “…detrás del contrabando de combustible se encuentren militares activos, gerentes de Pdvsa y funcionarios del gobierno, quienes contrabandean la gasolina hacia aguas internacionales, a través de barcos”.

NUEVA ESPARTA

AMENAZA EL VICEPRESIDENTE El Aissami al candidato a Gobernador por la MUD, Alfredo Diaz por su participación en las protestas recientes. Nos parece igual que en otros estados, burdas amenazas. El diálogo entre Gobierno y Oposición, mato esta expectativa. ¿Qué estará buscando realmente el turco Tareck?

ZULIA

De visita el Gobernador Capriles para fortalecer la candidatura de su pupilo Juan Pablo Guanipa. Tras bastidores fortalece también a otros de su corriente, con miras a las Alcaldías y se refirió en privado hacia algunos aliados de su partido ¿Quién es ese muchacho?

DURA EXPECTATIVA En San Francisco. Omar Prieto mide su liderazgo y asegura ganar. Lo propio dice Julio Montoya, factor fundamental en el triunfo de Guanipa. Voluntad Popular sigue trabajando con Gustavo Fernández, AD con Alejandro Parra y Un Nuevo Tiempo deberá buscar una alianza, con miras a sostener el municipio más importante para ellos Maracaibo.

La designación del Jefe de Comando de Campaña de Guanipa, obedeció más a buscar la armonía entre todos los factores, que a otras razones. El profesor Werner Gutiérrez, es una excelente persona para lograr ese cometido.

PELIGRO: Lo de Lester Toledo a la Alcaldía de Maracaibo, es una realidad. Ciertamente como parte del diálogo se plantea su regreso y mucho más cuando al parecer no hay orden de detención en su contra, aunque entonces no entendemos, su exilio voluntario al asumir otra nacionalidad. Lester Toledo, es un rival de peso ante cualquier aspirante en Maracaibo, porque es pupilo de Francis Underwood, el héroe de la serie House of Cards. Sabe para qué es el poder y como debe usarse.

NO SUBESTIMEN: Excelente demostración de fuerza del Comandante Arias en el primer acto de campaña. Me dicen que llevó tanta gente como el acto que hizo Chavez en el mismo sitio.

Por: Ángel Monagas / @angelmonagas