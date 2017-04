Niños del materno infantil en El Valle fueron evacuados por las bombas lacrimógenas

(21 de abril de 2017. El Venezolano).- Durante la noche de este jueves niños del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en El Valle, uno de los sectores más populares de Caracas, ubicado en el municipio Libertador, se vieron afectados por las bombas lacrimógenas lanzadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante los disturbios ocurridos en dicho sector, así lo dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares.

Por su parte la canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció a través de su cuenta en Twitter que “bandas armadas contratadas por la oposición atacaron un hospital materno infantil con 54 niños” sin especificar de qué centro asistencial se trataba y que el mandatario nacional, Nicolás Maduro, había dado la orden de que fueran evacuados para resguardar a los niños y recién nacidos.

El centro de salud se vio afectado ante los enfrentamientos, vecinos de la zona denunciaron a través de las redes sociales que se escuchaban disparos y que camiones antimotines quienes dispersaron las protestas contra Maduro.

RT @DrodriguezVen: I denounce to the international community that armed groups hired by the opposition […] https://t.co/KyQdJDze6B

— Nicolás Maduro (@maduro_en) 21 de abril de 2017