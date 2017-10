Ninel Conde muestra su apoyo a Marjorie de Sousa

(17 de Septiembre de 2017 El Venezolano).-La cantante y actriz mexicana Ninel Conde, tras ver por lo que está pasando su hermosa colega venezolana, Marjorie de Sousa decidió defenderla por los problemas legales con el actor, Julián Gil.

“No me gusta opinar porque la verdad yo conozco más a fondo la situación pero no me puedo meter, yo respeto pero a veces las cosas no son como parecen, hay cosas de fondo, yo sólo sé que es una mujer muy trabajadora, una gran madre y pues que no la está pasando nada bien”, dijo la cantante durante la presentación de la primera edición de Furia.

Quizás Ninel siente empatía por la situación similar que ella enfrenta con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel. Además no perdió la oportunidad de brindar su apoyo a De Sousa, quien se rumora se está preparando para lanzarse como cantante de música regional mexicana.