¿Navidades felices? La nueva estrategia de los venezolanos para garantizar sus hallacas

(03 de diciembre de 2017. El Venezolano).- Dicen que mujer precavida vale por dos, a causa de la inflación ciudadanos venezolanos han optado por modificar su tradición, con tal de mantener el plato típico navideño a sus mesas, es decir las hallacas, es así como han decidido realizarlas antes de la fecha y congelarlas.

“Es mejor hacerlas ahora, que esperar al veinticuatro o treinta y uno de diciembre, porque no sabemos a qué precios irán a estar; mire cómo la carne en dos meses ha aumentado el precio, en trescientos por ciento e incluso más; el pollo no se consigue, y el cochino, ese si no se puede comprar, si ahorita está a 110 mil bolívares el kilo y en otras partes a mayor precio, ¿cómo estará para las fechas tradicionales?; definitivamente, ya no se van a poder hacer de cochino, serán de res” expresó Ana Pabón mientras compraba los ingredientes.

Para nadie es un secreto el enorme trabajo que lleva hacer una hallaca, desde el costo de sus ingredientes hasta la elaboración, causa de esto ha hecho que personas dejen de producirlas como sustento, o simplemente las hacen por encargo como es el caso de una ciudadana quien no quiso dar su nombre, hasta hace unos días tenía el producto a 15 bolívares, mientras que por donde vive las están vendiendo en 20 mil indicó.

“La gente las está comprando para congelarlas porque les da miedo esperar a diciembre, porque todos los días suben los precios; esta semana, por aquí las vendieron a 20 mil, y no es para menos, ya que los ingredientes importados, como la alcaparra y la aceituna, no se encuentran; en el mercado no conseguí sino aceituna con hueso, la que tengo, de frasquito de cuarto, la adquirí antes; las pasas están a 300 mil. Este año va a ser muy duro para las familias comerse una hallaca, están muy caras, porque ahorita están a 20 mil, imagínese cómo estarán en diciembre; no tengo ni idea, todo depende del costo de los ingredientes”enfatizó.

Pero pese a todo esto, está el caso de Glorimar Maldonado quien a pesar de todos los costo si realizó hallacas para su familia y para vender. Maldonado quien comienza a elaborarla en marzo no pudo cumplir con la tradición y comenzó en octubre cuando estaban en 15 mil bolívares, además recordó que el año pasado las vendió en 2 mil bolívares y ya va por 20 mil.

Según La Nación Web, otra parte de los venezolanos siguen viendo la realidad, siendo sus esperanzas aplastadas por la inflación, que cada vez más cerca del veinticuatro y treinta y uno, se ve extinta esta tradición de los venezolanos.