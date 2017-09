MUD no acudirá a encuentro con el Gobierno este 27-S

(26 de septiembre de 2017. El Venezolano).- El diputado Luis Florido informó durante una rueda de prensa que La Mesa de la Unidad Democrática(MUD) no acudirá a República Dominicana para continuar con el proceso exploratorio con funcionarios de Nicolás Maduro previsto para este miércoles 27 de septiembre.

“Aún no están dadas las condiciones para iniciar un proceso en República Dominicana y por ello no vamos a estar presentes allí. Tenemos que entender que esto es serio, pero queremos hacer esto bien y no estamos apurados”, sentenció Florido.

Lea también: Perú y el Vaticano coinciden ante la ONU sobre “crisis humanitaria” en Venezuela

El parlametnario señaló que “para concurrir a República Dominicana requerimos agenda acordada, clara, no vamos a prestarnos para shows del Gobierno. Asumimos esto con responsabilidad”.

Agregó además que el gobierno no ha cumplido con la liberación de los presos políticos ni la apertura de un canal humanitario.

1. Mesa de la Unidad Democrática no asistirá a encuentro en Dominicana. Nicolás Maduro no cumplió requisitos para iniciar negociación #26Sep pic.twitter.com/SoswetGPsX — Luis Florido (@LuisFlorido) 26 de septiembre de 2017