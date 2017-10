MUD exigió al CNE publicar lista de candidatos que renunciaron a regionales

(08 de Octubre de 2017. El Venezolano).- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) difundir la lista de candidatos opositores que renunciaron a la candidatura de los comicios regionales luego de realizadas las primarias y respetar la Ley de Procedimientos Electorales.

“Ofrecen mala información no solo internamente sino al mundo para confundir. Las rectoras tienen que informar a los electores que esos candidatos a los cuales se refieren renunciaron”, dijo este domingo la coordinadora electoral de la MUD, Liliana Hernández.

La coalición opositora reiteró la aclaratoria de las tarjetas de votación para que a los electores no se les anule el voto.

“Si en caso del Zulia usted vota por la tarjeta que tiene la cara de Eveling Trejo, el voto no se va a ir a Juan Pablo Guanipa que es nuestro candidato si no automáticamente será invalidado porque ella renunció y el CNE no procesó la sustitución”, agregó Hernández.

La opositora hizo pública una carta que le envió a la empresa Smarmatic, en la que solicita una auditoría de los comicios del 30 de julio.

“Cuando llevé la carta me atendieron, pero luego me dijeron que no podían recibirla porque no había sello”, manifestó.