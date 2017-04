¡Felicidades! Miguel Bosé festeja su cumpleaños en medio de éxitos musicales

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- El cantante español, Miguel Bosé, celebra este lunes su cumpleaños número 61, el cual lo festeja en medio de una exitosa carrera musical.

Bose ha vendido más de treinta millones de copias en todo el mundo, siendo respetado y reconocido, tanto en España como en Italia, Francia o Hispanoamérica como músico, actor y por sus implicaciones en acciones, solidarias o humanitarias.

Desde el 2010 cuenta, también, con la nacionalidad colombiana junto a la italiana y española. Actualmente reside en la ciudad de Panamá.

Reseña Panorama, que es el merecedor de aplausos por temas como: “Te Amaré”, “Anna”, “Bravo muchachos”, “Linda”, convirtiéndolo rápidamente en un ídolo juvenil, por sus consecutivos éxitos.

Estudió teatro con Lindsay Kemp y debutó en cine a los quince años. En 1982 aparece “Made in Spain” pero es en 1985 con la aparición de su disco “Bandido” cuando su música da un giro definitivo; un año más tarde firma contrato con Warner. Graba “Salamandra” (1986) a éste le seguiría un año después “XXX” y en 1990 “Los chicos No Lloran”, en 1991 aparece “Directo ’90”, un disco en vivo grabado durante un concierto en Barcelona en donde aparecen temas como “Salamadra”, “Los Chicos No Lloran”, “Bandido”,”Nena”, “Sevilla”, “Duende” y otros. En 1993, reaparece abriendo una nueva etapa musical, “Bajo el Signo de Cain”.

Bose ha logrado estar e la cúspide de toda Latinoamérica y en países europeos como Italia, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra.