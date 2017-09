Miami-Dade recibirá estudiantes de Puerto Rico afectados por el huracán Irma

(28 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- Miami-Dade está ofreciendo a los estudiantes de Puerto Rico que se vieron afectados por el paso del huracán María educación para no tener una interrupción en su año escolar, así lo dio a conocer el director de comunicaciones de la alcaldía de dicho distrito estadounidense, Michael Hernández.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, señaló que Miami-Dade College “el doctor Eduardo Padrón ha ofrecido pagar la matricula como un estudiante que viviera en Estados Unidos, específicamente en Florida, porque normalmente si no eres de este Estado es mucho más costoso”.

Informó que enviaron a Puerto Rico el equipo especializado en rescate del departamento de bomberos “ellos están en San Juan desde hace dos días antes de que tocara tierra el huracán Irma”.

Hernández señaló que este jueves regresan a Estados Unidos y que depende del Gobierno Federal y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) si ellos deben regresar “me han preguntado si prestaran servicio en México pero no tenemos planes hasta ahora porque no tenemos orden de ir hasta allá, sin embargo, si los llaman ellos van a estar dispuestos”.

Explicó que el alcalde Carlos Giménez tiene la autoridad de abrir refugios para recibir a los familiares de los estudiantes de Puerto Rico, que serán recibidos en el condado para que puedan continuar con sus estudios “pero en este momento no tenemos razón para abrirlos, lo cual no quiere decir que no ofreceremos asistencia. Tenemos organizaciones no lucrativas como la Cruz Rojas y otras locales que quizás pueden ofrecer servicio y si llegan acá lo mejor que pueden hacer para obtener esa información es llamar al 311, de 07:00am y 07:00pm”.

Lea también: Rick Scott reafirmó su compromiso de ayudar a Puerto Rico por huracán María

En cuanto a los avances de recuperación de Miami-Dade tras el paso del huracán Irma, “basamos todo lo que hemos hecho y lo que vamos hacer en el huracán Wilma del 2005, en ese entonces fueron como 3 millones de yardas cubicas que tuvimos que recoger de basura, no estamos hablando de la que normalmente sacas de tu casa, si estamos usando esa cifra se va a demorar por lo menos 60 días, tenemos 500 camiones”.

“Son tantos árboles que se han caído, estamos estimando hasta ahora que quizás el 50% de los árboles de las áreas públicas del condado Miami-Dade y dentro de ciudades, por eso el servicio eléctrico falló, muchos cayeron donde estaban las líneas de electricidad”, manifestó el alcalde de Miami-Dade, Michael Hernández.

En otras informaciones, se refirió a la discusión del presupuesto del condado “7 mil 400 millones de dólares, no hemos propuesto subir impuestos, si hay más servicios, vamos a tratar de contratar más de 50 nuevos policías y bomberos, pero el tema principal ha sido el transporte público”.

Hernández aseguró que una de las tendencias que no solamente ven en su condado “menos personas están utilizando el transporte público, en tres años hemos perdido más de 21 millones de pasajeros y cuando esto ocurre bajan los ingresos, tienes que buscar como mejorar los servicios o por lo menos mantenerlos”.