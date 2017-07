Marco Rubio: si Maduro impone la Constituyente que espere severas sanciones de EEUU

(11 de julio de 2017. El Venezolano).- El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio reiteró este martes la necesidad de que el régimen venezolano retome el hilo constitucional para solventar la crisis que vive el país.

Subrayó la necesidad de cumplir con las condiciones mínimas de democracia como el llamado a lecciones generales, liberar a todos los presos políticos y suspender la Constituyente de Maduro prevista para el próximo 30 de julio.

En el caso específico de esta convocatoria roja, Rubio aseguró que de continuar con esta propuesta antidemocrática, EEUU impondrá sanciones severas en contra del Gobierno de Venezuela, mismo anuncio que fue hecho por la senadora Ileana Ross Lethinen, el pasado lunes.

“Reconciliación es posible en Venezuela si Maduro sigue este camino. Pero que espere severas sanciones de EEUU si Asamblea Constituyente se impone“, declaró el senador.

Recalcó que apoyarán los esfuerzos para que se retome la democracia en el país.

The goal of the opposition in #Venezuela is not vengeance.The protests will end if Maduro govt. returns to constitutional order 1/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

1.Release & grant amnesty to all political prisoners.2. Cancel “constituent assembly”. 3. Schedule & hold intl supervised elections. 2/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

Reconciliation possible in #Venezuela if Maduro follows this path.But expect severe U.S. sanctions if “constituent assembly” happens 3/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017