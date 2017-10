Marc Anthony y Jennifer López vuelven a unirse

(06 de octubre de 2017. El Venezolano).- El próximo 14 de octubre, se celebrará en Miami, un concierto para rendir homenaje a las víctimas de los recientes desastres naturales en el Caribe y en el Atlántico, en el que participarán Alejandro Sanz, Romeo Santos, Gente de Zona o Daddy Yankee; y además dentro de la iniciativa está “Somos una voz” de Marc Anthony y Jennifer López.

También actuarán en el Marlins Stadium de Miami Camila, Nicky Jam, DJ Khaled y Prince Royce, lista de artistas que posiblemente aumente en los próximos días.

En Los Ángeles participaron por videoconferencia Jennifer López, y su pareja Alex Rodríguez, Selena Gómez, Ricky Martín, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba y Sofía Vergara.

Desde Los Ángeles a la lista de famosos se incorporará a Channing Tatum, Gina Rodriguez, Paris Jackson, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kris Jenner, entre otros grandes artistas.

Reseña El Universal, que la recaudación se entregará a la Cruz Roja Americana, US Fund for UNICEF, Save the Children Federation, Feeding America y Habitat for Humanity International, además de otras organizaciones.