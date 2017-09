¡Mala paga! El escándalo de la embajada de Venezuela en Australia por deudas

(15 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- La embajada de Venezuela en Australia, publicó en su portal web, que “por razones técnicas, nos vemos obligados a suspender temporalmente nuestras actividades consulares”

Una publicación realizada por La Patilla, indica que las “razones técnicas” las devela una nota del diario australiano The Daily Telegraph, en las que señala una escandalosa situación de impago de alquileres.

The Daily Telegraph dice que el propietario de la residencia donde opera la embajada venezolana en este país prefirió mantener su nombre en anonimato por “temor a represalias violentas”, está cansado de intentar el cobro de deudas por alquiler de la residencia, que suma a la fecha al menos 50 mil 748 dólares australianos (40.712 dólares estadounidenses) por tal razón, bloqueó este domingo, las entradas a su propiedad ocupada por la misión venezolana.

Relata The Daily Telegraph que el propietario, estando en el sitio, fue atacado por un esquiador venezolano de nombre César Baena.

“Ellos están atrasados con el alquiler y no puedo obtener de ellos una respuesta que tenga sentido”, explicó. “El tipo que me atacó me dijo que la mansión era propiedad de Venezuela, pero no es su propiedad, es mía y de mi esposa”, aseveró.

Mientras tanto, el Sr. Baena, quien dijo que está en Australia para entrenarse para los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año, no huyó de las acusaciones cuando fue contactado por The Daily Telegraph.

“(Le dije) ‘por favor, quítate eso, ese es mi país, estás atacando a nuestra soberanía (y) él dijo’ no estás consiguiendo lo que quieres ‘”, recordó Baena.

“Así que lo golpeé en la cara. Podría dar mi vida por mi país si es necesario” dijo Baena a The Daily Telegraph.

El esquiador Cesar Baena, de 30 años, que compitió el mes pasado en la carrera de esquí Kangaroo Hoppet de Falls Creek, en la que se colocó en 266 del total, fue acusado por la Policía Federal Australiana el martes después de presuntamente golpear al propietario de 74 años en el tranquilo suburbio de Canberra de O’Malley.

Baena fue acusado de un cargo de asalto común. Se enfrentará a la Corte de Magistrados de ACT el 26 de septiembre.

La embajada de Venezuela en Australia no tiene actualmente embajador y está a cargo del Encargado de Negocios Daniel David Gasparri Rey, según el portal de la embajada. Como Primeros Secretarios están Amaranta León Salazar y Daniela Segovia Hernández y como Segundo Secretario Belén Sánchez Sánchez.

Esa embajada, morosa, tiene jurisdicción y concurrencia en Australia, Nueva Zelanda, Nauru, Islas Salomon, Papua Nueva Guinea, Fiji, Tonga, Timor Oriental y Vanuatu.

El servicio exterior venezolano está presentando desde abril serios problemas para cobrar las remesas de pago a los empleados y los servicios que demandan en el exterior. Se trata del personal de 97 embajadas y 45 consulados, en total 142 misiones y 5 organizaciones en el servicio exterior venezolano.

