Magistrados han tenido que hasta disfrazarse para huir del régimen madurista

(29 de Agosto de 2017. El Venezolano).- El magistrado designado por la legitima Asamblea Nacional (AN), Ramón Pérez, reveló que tuvo que disfrazarse para salir de Venezuela y así no ser otra víctima del régimen.

Señaló que huyó el pasado 23 de julio, dos días después de que el Gobierno venezolano procediera con la búsqueda de él y el resto de los juristas, reseñó El Nacional.

El abogado de 70 años explicó que se fue en horas de la madrugada de su casa con destino a Santiago de Chile, donde vive su hijo, sin embargo, el trayecto ameritaba primero pasar por Cúcuta y Bogotá, en Colombia.

Detalló que un amigo lo llevó desde Barquisimeto hasta San Antonio del Táchira, “viajamos en una camioneta que es de su propiedad. Antes de llegar a Cúcuta fuimos a San Antonio del Táchira. Unos amigos, que residen ahí, me pasaron unos papeles falsos para que pudiera pasar la frontera”.

Indicó que a parte se tuvo que hacer pasar por obrero, “para ello, me vestí con un overol y llenamos la camioneta en la que viajamos de residuos de material para que la policía creyera que éramos trabajadores. También una mujer colombiana que conocí en San Antonio me acompañó y me facilitó salir del país”, concluyó

Como se recordará los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron nombrados el 21 de julio. Minutos después, el TSJ dirigido por el régimen aseguró que era necesario que los organismos civiles y militares actuaran en contra de los legítimos jueces.