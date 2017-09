Maduro tiene rasgos similares a los de Stalin y Hitler: no es una dictadura cualquiera

(15 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- Muchos de los que apoyaron a la “revolución bolivariana” hoy la cuestionan, tanto los propios aliados rojos como expertos y en esta oportunidad está la historiadora Margarita López Maya una de las analistas políticas más lúcidas de Venezuela.

Ella apoyó al chavismo en sus inicios y hoy sostiene que el régimen de Nicolás Maduro tiene rasgos similares a los de Stalin y Hitler, en declaraciones a Infobae le reveló sus temores a que la salida sea con más autoritarismo y represión.

Margarita cuando se comenzó a oponer hasta fue regañada desde el programa Aló Presidente: “La profesora López Maya debería cambiarse esas lentes”, le recomendó el hoy difunto Hugo Chávez.

En relación al panorama actual dijo que “estamos ante un régimen completamente autoritario y no democrático, con una vocación totalitaria muy fuerte. Norberto Bobbio habla de una dictadura clásica y otra totalitaria, el totalitarismo, dice Hannah Arendt, es un cambio radical porque no solo busca aniquilar al adversario, sino destruir al ciudadano, penetrando en la vida privada, creando el “hombre nuevo” a través de una guerra psicológica, ficciones ideológicas y un sistema de terror, hasta convertirte en una masa sumisa. Los dos modelos totalitarios clásicos son el de Stalin y el de Hitler”.

Considera además que “Maduro no está en esa escala pero tiene esa vocación. Chávez también la tenía, porque habla del ‘hombre nuevo’, ese es un lavado cerebral. La dictadura de Pérez Giménez asesinó, las dictaduras de Argentina y de Uruguay persiguieron y masacraron, pero esta tensión, esta búsqueda de meterse en la casa, con un adoctrinamiento que tiene respuesta para todo, que te atemoriza y no sabes qué va a pasar mañana… Esto de que tuvieron a (el ex general Raúl) Baduel 20 días desaparecido hasta que de pronto aparece… Ahora hay estudiantes con paludismo en El Dorado, violaciones de mujeres, dejaron morir a uno en una huelga de hambre. Y mucho amedrentamiento, discurso ficticio… Hannah Arendt dice que cuanto más ficticio, más efectivo. Ficciones ideológicas que cuanto más absurdas, tienen más efectividad. Todo eso genera una vulnerabilidad en el individuo que lo hace más sometible. No es una dictadura cualquiera. La de Pérez Giménez fue una cosa tecnocrática, pero esta es una dictadura con vocación totalitaria”.

Regionales

Aunque el rechazo a Maduro va en crecimiento eso no garantiza que pierda las gobernaciones en octubre, Margarita López Maya dice que hay que ver las trampas que van a hacer, “van a inhabilitar candidatos, a debilitarlos. Habrá una presión muy fuerte sobre los empleados públicos, que son unos 3 millones y medio sobre un padrón de 20 millones, que con sus familias pueden subir a 5 o 6 millones, que sí los amedrentan”.

En sus análisis puntualizó que van a tratar de dividir a la oposición, hay estados donde todo el mundo vive del Estado. La oposición, que ahora tiene solo 3 estados, podría ganar 18 si no se hace trampa. Si le hacen zancadillas, podría quedar en 12 o 13. Por eso, yo no me la creo hasta que no ocurra. “Que Maduro suelte 13 gobernaciones me parece casi imposible”.

Próximo año

Al ser consultada sobre lo que puede ocurrir el próximo año, detalló que el régimen rojo quizás se va a derrumbar y va a obligar a los militares a negociar una salida que será autoritaria.

“Yo no creo que aquí haya democracia. ¿Cómo se controla esta hambre y esta delincuencia? No lo veo con una democracia en el corto plazo. Aquí va a venir una represión. Las sanciones internacionales son duras y si se llega al default, el Gobierno se derrumba. Y entonces es muy probable un giro hacia la represión. Pero quizás ese régimen ponga un puente luego para buscar una legitimidad civil con algunos sectores de la oposición”.