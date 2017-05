Maduro asesina la Carta Magna con Constituyente Comunal

(02 de mayo de 2017. El Venezolano).- El abogado penalista y defensor de los Derechos Humanos, Rafael Nárvaez, explicó que “el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó la convocatoria a una Asamblea Constituyente Comunal que no esta contemplada en la Carta Magna, lo que establece nuestra norma suprema es una Constituyente derivada propuesta por el Presidente de la Asamblea Nacional con las dos terceras partes, consejos municipales y luego está la Asamblea Originaria convocada por el pueblo con el 15 % de recolección de firmas”

Del mismo modo, expresó que “está decisión presidencial constituye un asesinato a nuestra carta Magna, adorada por el presidente fallecido, por las Fanb, por todos los poderes públicos y en especial por la sala Constitucional del TSJ quienes repetían que “dentro de ella todo y fuera,de ella nada”.

Es un traje a la medida para intentar seguir en el poder, violando el principio de soberanía que reside en el pueblo como lo establece la Constitución del 99, dijo el defensor de los DDHH. Asimismo afirmó que “nuestro país, lo que necesita con urgencia es que se respete y se le de cumplimiento a nuestra CRBV. El capricho, la soberbia, la prepotencia y las ansias de poder, no pueden aniquilar de un solo plumazo el contrato social más garantista y ejemplo en el mundo en materia DDHH”.

Indicó que esta convocatoria de Constituyente comunal “vulnera el principio de soberanía que reside en el pueblo como lo establece la CRBV y que las bases comiciales deben ser aprobadas por el voto directo y secreto por los electores del Registró electoral permanente”.

Según reseña La Patilla, como ex parlamentario, abogado y defensor de los DDHH, exigió a todos los poderes públicos que se liberen de disciplina partidista y asuman la defensa con gallardía, con coraje lo poco que queda de democracia.