Madre de joven asesinada en Táchira duda sobre los detenidos del caso (+video)

(21 de abril de 2017. El Venezolano).- El pasado 19 de abril, Paola Andreina Ramírez fue asesinada en el estado Táchira durante las protestas, su madre Darcy Gómez ante el hecho, espera que se haga justicia y se investigue a fondo quien es el responsable.

Hace solo horas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseveró que el presunto asesino de Ramírez sería un militante del partido opositor Vente Venezuela, ante esto, la progenitora remarcó “que se haga justicia, pero que sea una verdadera justicia, con las personas que son, no buscar culpables que no son“.

De acuerdo a un video publicado por NTN 24, la madre de la joven de 23 años, acotó que tiene dudas sobre las investigaciones y el detenido por el caso, “no cree que sea la persona, porque con las versiones que dieron no creo, ella me dijo está disparando los colectivos, ella me lo dijo por teléfono, asustada”.

Destacó que la joven salió de su hogar con la intención de buscar unas pinturas, aunque no tiene conocimiento del porque su hija se encontraba en esa zona.