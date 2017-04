LVL: mientras hablan del restablecimiento de derechos a la AN, debate electoral se va de reposo

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, se pronunció sobre los recientes eventos ocurridos en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó una modificación a las sentencias 155 y 156.

A través de su cuenta en Twitter indicó que “seguramente estoy equivocado porque la mayoría está celebrando un triunfo por el recule del TSJ y yo, en cambio, sólo veo más de lo mismo”.

Ante esto se realizó las siguientes preguntas “primero ¿Con la reforma en la sentencia, la AN podrá cumplir sus funciones constitucionales sin bloqueo del TSJ? No. Segundo ¿Con el recule del TSJ podrá la AN revisar y aprobar el Presupuesto Nacional? No”.

Además señaló que si el parlamento “¿Podrá restaurar un CNE y un TSJ tal como corresponde a sus funciones constitucionales? No. ¿Con la modificación TSJ, el presidente y los ministros estarán obligados a asistir al a la AN para informes e interpelaciones? No”.

Lea también: Richard Blanco: magistrados del TSJ violan la Constitución, deben ir tras las rejas

“¿Es independencia de poderes que el Ejecutivo pida una modificación al TSJ en un Consejo que no es para eso y el TSJ se la dé? No”, aseveró.

Manifestó que “mientras hablan del restablecimiento de derechos a la AN (que no existe en realidad) el debate electoral se va de reposo”.

Seguramente estoy equivocado porque la mayoría esta celebrando un triunfo por el recule del TSJ y yo, en cambio, sólo veo más de lo mismo. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 3 de abril de 2017

Las preguntas son muy simples. 1) Con la reforma en la sentencia, la AN podrá cumplir sus funciones constitucionales sin bloqueo del TSJ? No — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 3 de abril de 2017

2) Con el recule del TSJ podrá la AN revisar y aprobar el Presupuesto Nacional? No. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 3 de abril de 2017

3) Con el recule del TSJ podrá la AN restaurar un CNE y un TSJ tal como corresponde a sus funciones constitucionales? No. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 3 de abril de 2017

4) Con la modificación TSJ, el presidente y los ministros estarán obligados a asistir al Parlamento para informes e interpelaciones? No — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 3 de abril de 2017

5) Es independencia de poderes que el Ejecutivo pida una modificación al TSJ en un Consejo que no es para eso y el TSJ se la dé? No. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 3 de abril de 2017